Трамп вернул бензин на заправки РФ: что с очередями за топливом после прекращения ударов по НПЗ противника

В ряде российских регионов вновь разрешили свободно продавать топливо на заправках. Однако ситуация по-прежнему неоднородна: где-то лимиты отменили, а где-то они действуют до сих пор.

Благодаря тому, что Украина под давлением Трампа и в ожидании мирных переговоров прекратила активные удары по российским НПЗ, в 15 регионах РФ отменили ограничения на продажу бензина. Во временно оккупированных Крыму и Севастополе их сняли полностью, пишут "Известия".

Где ещё сняли ограничения

По данным издания, в октябре возобновилась свободная продажа бензина в 15 субъектах РФ. Среди них Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Томская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Где хранятся ограничения

В то же время не везде ситуация с топливом нормализовалась:

в Тамбовской области до сих пор действуют ограничения на отпуск топлива "в одни руки" и запрет на заправку в канистры;

в отдельных районах Ленинградской области фиксируются сложности с поставками топлива;

в Ямало-Ненецком автономном округе на части АЗС бензин продают с ограничением по объему.

Видео дня

Сколько топлива есть на заправках в РФ

По данным сервиса "Бензонавт", который собирает информацию на основе отметки водителей и открытых источников, днём 28 октября бензин АИ-92 был в наличии на 42 % АЗС в России. АИ-95 был на 34% заправок, а дизельное топливо — на 37%.

Высокооктановые марки бензина АИ-98 и АИ-100 встречаются значительно реже: лишь на 1 % и 3 % заправок соответственно.

Напомним, недавно президент Зеленский выразил недовольство в связи с просьбой США не наносить удары по российским НПЗ. Украинский лидер заявил, что просил у Дональда Трампа перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры, однако вместо этого Киев получил лишь просьбу прекратить удары, а впоследствии — ограничения в разведывательных данных и снижение скорости Starlink.

Кроме того, "Фокус" подсчитал, сколько сейчас тратят водители в США из-за роста цен на дизельное топливо, несмотря на соглашение Трампа с Путиным.