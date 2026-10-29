Трамп вернул бензин на заправки РФ: что с очередями за топливом после прекращения ударов по НПЗ противника
В ряде российских регионов вновь разрешили свободно продавать топливо на заправках. Однако ситуация по-прежнему неоднородна: где-то лимиты отменили, а где-то они действуют до сих пор.
Благодаря тому, что Украина под давлением Трампа и в ожидании мирных переговоров прекратила активные удары по российским НПЗ, в 15 регионах РФ отменили ограничения на продажу бензина. Во временно оккупированных Крыму и Севастополе их сняли полностью, пишут "Известия".
Где ещё сняли ограничения
По данным издания, в октябре возобновилась свободная продажа бензина в 15 субъектах РФ. Среди них Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Томская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.
Где хранятся ограничения
В то же время не везде ситуация с топливом нормализовалась:
- в Тамбовской области до сих пор действуют ограничения на отпуск топлива "в одни руки" и запрет на заправку в канистры;
- в отдельных районах Ленинградской области фиксируются сложности с поставками топлива;
- в Ямало-Ненецком автономном округе на части АЗС бензин продают с ограничением по объему.
Сколько топлива есть на заправках в РФ
По данным сервиса "Бензонавт", который собирает информацию на основе отметки водителей и открытых источников, днём 28 октября бензин АИ-92 был в наличии на 42 % АЗС в России. АИ-95 был на 34% заправок, а дизельное топливо — на 37%.
Высокооктановые марки бензина АИ-98 и АИ-100 встречаются значительно реже: лишь на 1 % и 3 % заправок соответственно.
Напомним, недавно президент Зеленский выразил недовольство в связи с просьбой США не наносить удары по российским НПЗ. Украинский лидер заявил, что просил у Дональда Трампа перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры, однако вместо этого Киев получил лишь просьбу прекратить удары, а впоследствии — ограничения в разведывательных данных и снижение скорости Starlink.
Кроме того, "Фокус" подсчитал, сколько сейчас тратят водители в США из-за роста цен на дизельное топливо, несмотря на соглашение Трампа с Путиным.