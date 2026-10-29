Соглашение с Путиным не помогло: дизельное топливо в США подорожало, а Фокус подсчитал расходы водителей

Договоренность о российском дизельном топливе, о которой Дональд Трамп объявил в октябре, пока не помогла американским водителям и бизнесу. Цены на топливо не снизились, а даже немного выросли.

По оценкам Американской автомобильной ассоциации, 28 октября средняя цена галлона дизельного топлива в США составляла 6,35 доллара (3,785 литра в галлоне, то есть 1,68 доллара за литр, — ред.), пишет WSJ. Когда 9 октября Трамп объявил о достижении договоренности, галлон стоил 6,28 доллара, то есть за это время цена выросла на 7 центов.

Танкер без подтверждённого порта разгрузки

На прошлой неделе из порта вышел танкер, перевозивший более 300 тысяч баррелей российского дизельного топлива. Сначала судно указывало, что направляется в Нью-Йорк, однако впоследствии изменило пункт назначения на "по заказам". Это означает, что у него нет подтвержденного порта окончательной разгрузки.

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Кто в США страдает от цен на дизельное топливо

Сравнение расходов дальнобойщиков в США в связи с ростом цен на дизельное топливо Фото: Фокус

В отличие от Украины и Европы, где дизельные легковые автомобили пользуются популярностью, в США их доля составляет всего около 1–3 %. Огромные американские пикапы (Ford F-150, Chevy Silverado, Ram 1500) являются основой сельской жизни США. Однако 90–95 % из них продаются с мощными бензиновыми двигателями V6 или V8. Дизельные версии стоят на 5–10 тыс. долларов дороже при покупке, а обслуживание дизеля в США обходится очень дорого.

Кроме того, после топливных кризисов 70-х годов дизельное топливо в США приобрело репутацию "грязного и шумного" топлива. Американские экологические стандарты (особенно в Калифорнии) исторически были более строгими в отношении выбросов дизельных двигателей, чем европейские.

Итак, от высоких цен на дизельное топливо страдают в основном дальнобойщики. Учитывая огромную территорию США и рейсы за их пределы — в Канаду или на юг, в Латинскую Америку, средний водитель грузовика расходует ежемесячно 7 000 литров дизельного топлива, или 3 литра в час в среднем за рабочий час.

Если до кризиса в Ормузе дизельное топливо в США стоило 3,60–4,00 доллара за галлон, и водитель платил в среднем 7 026 долларов ежемесячно на один грузовик, то теперь — 11 741 доллар — почти в полтора раза больше.

Как вы понимаете, это подорожание в конечном итоге ложится на плечи конечных потребителей товаров и услуг — цены на всё растут.

Аналитики скептически оценивают сделку

Эксперты, на которых ссылается WSJ, по-прежнему сомневаются, что это соглашение существенно снизит высокие цены на дизельное топливо в США. Они предполагают, что Россия может оказаться не в состоянии экспортировать обещанные объемы из-за неэффективной работы нефтеперерабатывающих заводов и экспортных ограничений.

Даже если это удастся, речь идет лишь о небольшой части дефицита на мировом рынке. В этом месяце объемы составляют чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, в ноябре — около 125 тысяч. Для сравнения: в 2025 году Россия отгружала примерно 800 тысяч баррелей в день.

Ранееиздание "Фокус" подсчитало "выгоду" от сделки Трампа с Путиным. По нашим данным, российского дизельного топлива с отправленного танкера США хватит всего на 2 часа.

Тем временем демократы в Конгрессе США требуют от крупных банков и портов сохранить документы, касающиеся операций с российским дизельным топливом. Таким образом они готовятся к возможному расследованию договоренностей Дональда Трампа с Москвой.

Сам Трамп объяснил временное снятие нефтяных санкций с РФ тем, что в мире не хватает дизельного топлива не из-за Ормузского пролива, а из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России.