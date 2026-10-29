Угода з Путіним не допомогла: дизель у США подорожчав, а Фокус підрахував витрати водіїв

Домовленість про російський дизель, яку Дональд Трамп оголосив у жовтні, поки не допомогла американським водіям і бізнесу. Ціни на пальне не впали, а навіть трохи зросли.

За оцінками Американської автомобільної асоціації, 28 жовтня середня ціна галона дизеля в США становила 6,35 долара (3,785 літра в галоні, тобто 1,68 долара за літр, — ред.), пише WSJ. Коли 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість, галон коштував 6,28 долара, тобто за цей час ціна зросла на 7 центів.

Танкер без підтвердженого порту розвантаження

Минулого тижня з порту вийшов танкер, який віз понад 300 тисяч барелів російського дизеля. Спочатку судно вказувало, що прямує до Нью-Йорка, проте згодом змінило пункт призначення на "для замовлень". Це означає, що підтвердженого порту остаточного розвантаження в нього немає.

Хто в США страждає від цін на дизель

Порівняння витрат для далекобійників США чере зростання цін на дизель Фото: Фокус

На відміну від України та Європи, де дизельні легковики популярні, в США їх всього приблизно 1-3%. Величезні американські пікапи (Ford F-150, Chevy Silverado, Ram 1500) є основою сільського життя США. Проте 90–95% із них продаються з потужними бензиновими двигунами V6 чи V8. Дизельні версії коштують на 5–10 тис. доларів дорожче при купівлі, а обслуговування дизеля в США є дуже коштовним.

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Крім того, після паливних криз 70-х років дизель у США отримав репутацію "брудного та шумного" палива. Американські екологічні стандарти (особливо в Каліфорнії) історично були жорсткішими до викидів дизельних двигунів, ніж європейські.

Отже, від високих цін на дизель страждають в основному далекобійники. Враховуючи гігантську територію Штатів та рейси за їхні межи в Канаду чи на Південь до Латинської Америки, середній водій фури витрачає щомісячно 7 000 літрів дизеля на місяць, або 3 літри на годину на середній робочий трак.

Якщо до кризи в Ормузі дизель в США коштував 3.60-4.00 долари за галон і водій платив в середньому 7 026 доларів щомісяця на одну вантажівку, то тепер 11 741 долара — майже в півтора раза більше.

Як ви розумієте, це подорожчання в підсумку перекладається на плечі кінцевих споживачів товарів та послуг — ціни на все зростають.

Аналітики скептично оцінюють угоду

Експерти, на яких посилається WSJ, і далі сумніваються, що домовленість суттєво знизить високі ціни на дизель у США. Вони припускають, що Росія може не змогти експортувати обіцяні обсяги через погану роботу нафтопереробних заводів та експортні обмеження.

Навіть якщо це вдасться, ідеться лише про невелику частину дефіциту на світовому ринку. Цього місяця обсяги становлять трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу, у листопаді — близько 125 тисяч. Для порівняння, у 2025 році Росія відвантажувала приблизно 800 тисяч барелів щодня.

Фокус раніше підрахував "вигоду" угоди Трампа з Путіним. За нашими даними, російського дизеля з відправленого танкера Штатам вистачить всього на 2 години.

Тим часом демократи в Конгресі США вимагають від великих банків і портів зберегти документи щодо операцій із російським дизелем. Так вони готуються до можливого розслідування домовленостей Дональда Трампа з Москвою.

Сам Трамп пояснив тимчасове зняття нафтових санкцій з РФ тим, що у світі не вистачає дизеля не через Ормузьку протоку, а через удари ЗСУ по НПЗ Росії.