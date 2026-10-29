Трамп повернув бензин на заправки РФ: що з чергами на пальне після припинення ударів по НПЗ ворога

У низці російських регіонів знову дозволили вільно продавати паливо на заправках. Проте ситуація залишається нерівною: десь ліміти скасували, а десь вони діють досі.

Завдяки тому, що Україна через тиск Трампа та в очікуванні мирних переговорів припинила активні удари по російських НПЗ, у 15 регіонах РФ скасували обмеження на продаж бензину. У тимчасово окупованих Криму та Севастополі їх зняли повністю, пишуть "Известия".

Де ще зняли обмеження

За даними видання, у жовтні вільний продаж бензину відновився в 15 суб'єктах РФ. Серед них Рязанська, Липецька, Костромська, Воронезька, Новосибірська, Тюменська, Свердловська та Томська області, а також Краснодарський і Ставропольський краї.

Де обмеження зберігаються

Водночас не скрізь паливна ситуація нормалізувалася:

у Тамбовській області досі діють ліміти на відпуск пального "в одні руки" та заборона на заправку в каністри;

в окремих районах Ленінградської області фіксують складнощі з постачанням пального;

в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на частині АЗС бензин продають з обмеженням за обсягом.

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Скільки пального є на заправках РФ

За даними сервісу "Бензонавт", який збирає інформацію на основі відміток водіїв і відкритих джерел, удень 28 жовтня бензин Аи-92 був у наявності на 42% АЗС у Росії. Аи-95 був на 34% заправок, а дизельне пальне — на 37%.

Високооктанові марки бензину Аи-98 та Аи-100 трапляються значно рідше: лише на 1% і 3% заправок відповідно.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський поскаржився на прохання Штатів не бити по російських НПЗ. Український лідер заявив, що просив у Дональда Трампа перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури, однак натомість Київ отримав лише прохання припинити удари, а згодом – обмеження в розвідданих і зниження швидкості Starlink.

Також Фокус підрахував, скільки зараз витрачають водії в США через підвищення цін на дизель попри угоду Трампа з Путіним.