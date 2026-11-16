Народження української дитини за кордоном: як батьки можуть отримати 50 тисяч грн

Отримати 50 тисяч гривень одноразової виплати при народженні дитини можуть громадяни України, які стали батьками за кордоном.

Також вони, нарівні з тими, хто проживає в Україні, можуть оформити щомісячну допомогу на догляд за дитиною віком до одного року та компенсацію "Пакунок малюка" у розмірі 8451 гривні, повідомляє "Судово-юридична газета".

При цьому повертатися в Україну лише для оформлення виплат не потрібно. Однак для дітей, народжених за кордоном, діють окремі умови подання документів.

Які виплати можна отримати у 2026 році

За інформацією видання, українським сім’ям доступні три основні види державної підтримки:

50 000 грн — допомога при народженні дитини, яка виплачується одноразово на першу та кожну наступну дитину, народжену з 1 січня 2026 року. Для її отримання один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина, повинен подати заяву не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження малюка.

7 000 грн щомісяця — допомога по догляду за дитиною віком до одного року, яка призначається матері або іншому законному представнику, який фактично доглядає за дитиною.

Для догляду за дитиною з інвалідністю передбачено 10 500 грн на місяць. Допомога виплачується до досягнення дитиною одного року з урахуванням встановлених термінів звернення.

"Пакунок малюка" у розмірі 8451 грн. Замість натурального набору для новонародженого батьки можуть обрати грошову компенсацію.

Видео дня

Як оформити виплати, якщо дитина народилася за кордоном

Оформити іноземне свідоцтво про народження

Документ видається компетентним органом іноземної держави. Щоб використовувати такий документ в Україні, необхідно перевірити, чи потрібен апостиль або консульська легалізація, перекласти документ українською мовою та засвідчити переклад або підпис перекладача.

Підготувати необхідні документи:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу заявника;

документ про народження дитини, оформлений відповідно до вимог законодавства;

рішення про встановлення опіки, якщо звернення подає опікун.

Для інших виплат можуть знадобитися окремі заяви та додаткові відомості.

Подати заяву

Залежно від виду допомоги, документи можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважений орган громади.

У випадках, передбачених законодавством, заяву можна надіслати поштою до органу ПФУ.

Оформлення виплат через додаток "Дія"

У СЮГ наголошують: якщо у дитини є іноземне свідоцтво про народження, подати заяву через згаданий вище онлайн-додаток поки що неможливо.

Для електронного оформлення необхідні відомості про народження дитини та медичний висновок, внесені до державних українських реєстрів.

Допомогу на догляд за дитиною віком до одного року можна оформити через вебпортал Пенсійного фонду, якщо для цього необхідні відповідні відомості та документи.

Як оформити виплати через ПФУ:

перейти на портал ПФУ;

авторизуватися;

відкрити розділ "Комунікації щодо ПФУ" та вибрати "Окремі види державних соціальних допомог";

заповнити заяву та додати необхідні документи;

підписати та надіслати заяву;

статус звернення можна перевірити у розділі "Мої звернення".

Куди надходитимуть виплати

допомога при народженні дитини — на особистий рахунок у уповноваженому банку або через "Укрпошту";

допомога по догляду до одного року — на спеціальний поточний рахунок в уповноваженому банку;

компенсація "Пакунок малюка" — на спеціальний рахунок в "Ощадбанку" або на рахунок "Турбота про дитину" у "Дія. Картка".

Кошти на спеціальних рахунках мають цільове призначення, тому їх можна витрачати лише на товари та послуги, передбачені відповідною програмою.

Терміни подання: що потрібно знати

Допомога при народженні дитини: не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження дитини.

Допомога на догляд до одного року: звернутися можна не пізніше останнього дня шостого місяця після досягнення дитиною одного року. Виплату призначають лише за період до першого дня народження.

"Пакунок малюка": діють окремі терміни та умови оформлення.

Якщо виникли питання щодо документів, порядку подання заяви або призначення виплат, можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть втратити виплати від Пенсійного фонду України, якщо не виконають обов’язкову умову.

Також повідомлялося, що для переселенців готують доплати у 2027 році.