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Рождение украинского ребенка за границей: как родители могут получить 50 тысяч грн

Пособие на ребенка в Украине — какие выплаты предусмотрены
Фото: Unsplash

Оформить 50 тысяч гривен единовременной выплаты при рождении ребенка могут граждане Украины, которые стали родителями за границей.

Также они, наравне с проживающими в Украине, могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года и компенсацию "Пакунок малюка" в размере 8451 гривны, сообщает "Судебно-юридическая газета".

При этом возвращаться в Украину только для оформления выплат не нужно. Однако для детей, рожденных за границей, действуют отдельные условия подачи документов.

Какие выплаты можно получить в 2026 году

По информации издания, украинским семьям доступны три основных вида государственной поддержки:

  • 50 000 грн — помощь при рождении ребенка, которая выплачивается единовременно на первого и каждого следующего ребенка, рожденного с 1 января 2026 года. Для ее получения один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок, должен подать заявление не позднее 12 месяцев со дня рождения малыша.
  • 7000 грн ежемесячно — пособие по уходу за ребенком до одного года, которое назначается матери или другому законному представителю, фактически ухаживающему за ребенком.
  • Для ухода за ребенком с инвалидностью предусмотрено 10500 грн в месяц. Помощь выплачивается до достижения ребенком одного года с учетом установленных сроков обращения.
  • "Пакунок малюка" в размере 8451 грн. Вместо натурального набора для новорожденного родители могут выбрать денежную компенсацию.
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Как оформить выплаты, если ребенок родился за границей

Оформить иностранное свидетельство о рождении

Документ выдается компетентным органом иностранного государства. Чтобы использовать такой документ в Украине необходимо проверить, нужен ли апостиль или консульская легализация, перевести документ на украинский язык и удостоверить перевод или подпись переводчика.

Подготовить необходимые документы:

  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документ о рождении ребенка, оформленный в соответствии с требованиями законодательства;
  • решение об установлении опеки, если обращается опекун.

Для других выплат могут потребоваться отдельные заявления и дополнительные сведения.

Подать заявление

  • В зависимости от вида помощи, документы можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченный орган общины.
  • В предусмотренных законодательством случаях заявление можно послать по почте в орган ПФУ.

Оформление выплат через приложение "Дія"

В СЮГ подчеркивают: если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, подать заявление через выше упомянутое приложение онлайн пока невозможно.

Для электронного оформления требуются сведения о рождении ребенка и медицинское заключение в государственных украинских реестрах.

Помощь по уходу за ребенком до одного года можно оформить через веб-портал Пенсионного фонда, если для этого необходимы сведения и документы.

Как оформить выплаты через ПФУ:

  • перейти на портал ПФУ;
  • авторизоваться;
  • открыть раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Отдельные виды государственных социальных пособий";
  • заполнить заявление и добавить необходимые документы;
  • подписать и отправить заявление;
  • статус обращения можно проверить в разделе "Мои обращения".

Куда будут поступать выплаты

  • помощь при рождении ребенка — на лицевой счет в уполномоченном банке или через "Укрпочту";
  • пособие по уходу до одного года — на специальный текущий счет в уполномоченном банке;
  • компенсация "Пакунок малюка" — на специальный счет в "Ощадбанке" или на счет "Турбота про дитину" в "Дія. Картка".

Денежные средства на специальных счетах имеют целевое назначение, поэтому тратить их можно только на товары и услуги, предусмотренные соответствующей программой.

Сроки подачи: что надо знать

  • Пособие при рождении: не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
  • Пособие по уходу до одного года: обратиться можно не позднее последнего дня шестого месяца после достижения ребенком одного года. Выплату назначают только за период до первого дня рождения.
  • "Пакунок малюка": действуют отдельные сроки и условия оформления.

Если возникли вопросы документов, способа подачи заявления или назначения выплат, можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины.

Напомним, пенсионеры могут потерять выплаты ПФУ, если не выполнят обязательное условие.

Также сообщалось, что переселенцам готовят доплаты в 2027 году.