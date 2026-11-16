Рождение украинского ребенка за границей: как родители могут получить 50 тысяч грн

Оформить 50 тысяч гривен единовременной выплаты при рождении ребенка могут граждане Украины, которые стали родителями за границей.

Также они, наравне с проживающими в Украине, могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года и компенсацию "Пакунок малюка" в размере 8451 гривны, сообщает "Судебно-юридическая газета".

При этом возвращаться в Украину только для оформления выплат не нужно. Однако для детей, рожденных за границей, действуют отдельные условия подачи документов.

Какие выплаты можно получить в 2026 году

По информации издания, украинским семьям доступны три основных вида государственной поддержки:

50 000 грн — помощь при рождении ребенка, которая выплачивается единовременно на первого и каждого следующего ребенка, рожденного с 1 января 2026 года. Для ее получения один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок, должен подать заявление не позднее 12 месяцев со дня рождения малыша.

7000 грн ежемесячно — пособие по уходу за ребенком до одного года, которое назначается матери или другому законному представителю, фактически ухаживающему за ребенком.

Для ухода за ребенком с инвалидностью предусмотрено 10500 грн в месяц. Помощь выплачивается до достижения ребенком одного года с учетом установленных сроков обращения.

"Пакунок малюка" в размере 8451 грн. Вместо натурального набора для новорожденного родители могут выбрать денежную компенсацию.

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Как оформить выплаты, если ребенок родился за границей

Оформить иностранное свидетельство о рождении

Документ выдается компетентным органом иностранного государства. Чтобы использовать такой документ в Украине необходимо проверить, нужен ли апостиль или консульская легализация, перевести документ на украинский язык и удостоверить перевод или подпись переводчика.

Подготовить необходимые документы:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ о рождении ребенка, оформленный в соответствии с требованиями законодательства;

решение об установлении опеки, если обращается опекун.

Для других выплат могут потребоваться отдельные заявления и дополнительные сведения.

Подать заявление

В зависимости от вида помощи, документы можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченный орган общины.

В предусмотренных законодательством случаях заявление можно послать по почте в орган ПФУ.

Оформление выплат через приложение "Дія"

В СЮГ подчеркивают: если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, подать заявление через выше упомянутое приложение онлайн пока невозможно.

Для электронного оформления требуются сведения о рождении ребенка и медицинское заключение в государственных украинских реестрах.

Помощь по уходу за ребенком до одного года можно оформить через веб-портал Пенсионного фонда, если для этого необходимы сведения и документы.

Как оформить выплаты через ПФУ:

перейти на портал ПФУ;

авторизоваться;

открыть раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Отдельные виды государственных социальных пособий";

заполнить заявление и добавить необходимые документы;

подписать и отправить заявление;

статус обращения можно проверить в разделе "Мои обращения".

Куда будут поступать выплаты

помощь при рождении ребенка — на лицевой счет в уполномоченном банке или через "Укрпочту";

пособие по уходу до одного года — на специальный текущий счет в уполномоченном банке;

компенсация "Пакунок малюка" — на специальный счет в "Ощадбанке" или на счет "Турбота про дитину" в "Дія. Картка".

Денежные средства на специальных счетах имеют целевое назначение, поэтому тратить их можно только на товары и услуги, предусмотренные соответствующей программой.

Сроки подачи: что надо знать

Пособие при рождении: не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Пособие по уходу до одного года: обратиться можно не позднее последнего дня шестого месяца после достижения ребенком одного года. Выплату назначают только за период до первого дня рождения.

"Пакунок малюка": действуют отдельные сроки и условия оформления.

Если возникли вопросы документов, способа подачи заявления или назначения выплат, можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины.

Напомним, пенсионеры могут потерять выплаты ПФУ, если не выполнят обязательное условие.

Также сообщалось, что переселенцам готовят доплаты в 2027 году.