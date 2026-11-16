Рождение украинского ребенка за границей: как родители могут получить 50 тысяч грн
Оформить 50 тысяч гривен единовременной выплаты при рождении ребенка могут граждане Украины, которые стали родителями за границей.
Также они, наравне с проживающими в Украине, могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года и компенсацию "Пакунок малюка" в размере 8451 гривны, сообщает "Судебно-юридическая газета".
При этом возвращаться в Украину только для оформления выплат не нужно. Однако для детей, рожденных за границей, действуют отдельные условия подачи документов.
Какие выплаты можно получить в 2026 году
По информации издания, украинским семьям доступны три основных вида государственной поддержки:
- 50 000 грн — помощь при рождении ребенка, которая выплачивается единовременно на первого и каждого следующего ребенка, рожденного с 1 января 2026 года. Для ее получения один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок, должен подать заявление не позднее 12 месяцев со дня рождения малыша.
- 7000 грн ежемесячно — пособие по уходу за ребенком до одного года, которое назначается матери или другому законному представителю, фактически ухаживающему за ребенком.
- Для ухода за ребенком с инвалидностью предусмотрено 10500 грн в месяц. Помощь выплачивается до достижения ребенком одного года с учетом установленных сроков обращения.
- "Пакунок малюка" в размере 8451 грн. Вместо натурального набора для новорожденного родители могут выбрать денежную компенсацию.
Как оформить выплаты, если ребенок родился за границей
Оформить иностранное свидетельство о рождении
Документ выдается компетентным органом иностранного государства. Чтобы использовать такой документ в Украине необходимо проверить, нужен ли апостиль или консульская легализация, перевести документ на украинский язык и удостоверить перевод или подпись переводчика.
Подготовить необходимые документы:
- заявление установленной формы;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ о рождении ребенка, оформленный в соответствии с требованиями законодательства;
- решение об установлении опеки, если обращается опекун.
Для других выплат могут потребоваться отдельные заявления и дополнительные сведения.
Подать заявление
- В зависимости от вида помощи, документы можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченный орган общины.
- В предусмотренных законодательством случаях заявление можно послать по почте в орган ПФУ.
Оформление выплат через приложение "Дія"
В СЮГ подчеркивают: если у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, подать заявление через выше упомянутое приложение онлайн пока невозможно.
Для электронного оформления требуются сведения о рождении ребенка и медицинское заключение в государственных украинских реестрах.
Помощь по уходу за ребенком до одного года можно оформить через веб-портал Пенсионного фонда, если для этого необходимы сведения и документы.
Как оформить выплаты через ПФУ:
- перейти на портал ПФУ;
- авторизоваться;
- открыть раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Отдельные виды государственных социальных пособий";
- заполнить заявление и добавить необходимые документы;
- подписать и отправить заявление;
- статус обращения можно проверить в разделе "Мои обращения".
Куда будут поступать выплаты
- помощь при рождении ребенка — на лицевой счет в уполномоченном банке или через "Укрпочту";
- пособие по уходу до одного года — на специальный текущий счет в уполномоченном банке;
- компенсация "Пакунок малюка" — на специальный счет в "Ощадбанке" или на счет "Турбота про дитину" в "Дія. Картка".
Денежные средства на специальных счетах имеют целевое назначение, поэтому тратить их можно только на товары и услуги, предусмотренные соответствующей программой.
Сроки подачи: что надо знать
- Пособие при рождении: не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
- Пособие по уходу до одного года: обратиться можно не позднее последнего дня шестого месяца после достижения ребенком одного года. Выплату назначают только за период до первого дня рождения.
- "Пакунок малюка": действуют отдельные сроки и условия оформления.
Если возникли вопросы документов, способа подачи заявления или назначения выплат, можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины.
Напомним, пенсионеры могут потерять выплаты ПФУ, если не выполнят обязательное условие.
Также сообщалось, что переселенцам готовят доплаты в 2027 году.