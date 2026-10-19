Переселенцам готовят доплаты в 2027 году: кому могут увеличить выплаты на 1000 гривен

Бюджетный комитет Верховной Рады включил в поручения правительству предложения о повышении ежемесячной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО) на 1000 гривен с 1 января 2027 года. Окончательное решение будет зависеть от рассмотрения бюджета во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Facebook.

Согласно предложениям, размер помощи должен составлять 4000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 3000 гривен для остальных переселенцев.

Также предлагается распространить выплаты в размере 3000 или 4000 гривен на детей ВПЛ с 2014 года и отменить требование об обязательном очном обучении по месту нового проживания.

По словам Фролова, соответствующие поправки № 1040 и № 1041 были включены в официальные поручения правительства в ходе подготовки ко второму чтению бюджета на 2027 год.

После одобрения этих предложений комитетом и Верховной Радой правительство должно их проработать и найти необходимые средства в ходе подготовки окончательного бюджета. Поэтому предложенные изменения пока не являются окончательно принятым решением.

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