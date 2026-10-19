Переселенцям готують доплати у 2027 році: кому можуть збільшити виплати на 1000 гривень
Бюджетний комітет Верховної Ради включив до доручень уряду пропозиції про підвищення щомісячної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 1000 гривень із 1 січня 2027 року. Остаточне рішення залежатиме від розгляду бюджету на другому читанні.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов у Facebook.
Згідно з пропозиціями, розмір допомоги має становити 4000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 3000 гривень для інших переселенців.
Також пропонують поширити виплати в розмірі 3000 або 4000 гривень на дітей ВПО з 2014 року та скасувати вимогу про обов’язкове навчання офлайн за місцем нового проживання.
За словами Фролова, відповідні правки №1040 та №1041 включили до офіційних доручень уряду під час підготовки до другого читання бюджету на 2027 рік.
Після підтримки цих пропозицій комітетом і Верховною Радою уряд має опрацювати їх та знайти необхідні кошти під час підготовки остаточного бюджету. Тому запропоновані зміни поки не є остаточно ухваленим рішенням.
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