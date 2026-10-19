Переселенцям готують доплати у 2027 році: кому можуть збільшити виплати на 1000 гривень

Бюджетний комітет Верховної Ради включив до доручень уряду пропозиції про підвищення щомісячної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 1000 гривень із 1 січня 2027 року. Остаточне рішення залежатиме від розгляду бюджету на другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов у Facebook.

Згідно з пропозиціями, розмір допомоги має становити 4000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 3000 гривень для інших переселенців.

Також пропонують поширити виплати в розмірі 3000 або 4000 гривень на дітей ВПО з 2014 року та скасувати вимогу про обов’язкове навчання офлайн за місцем нового проживання.

За словами Фролова, відповідні правки №1040 та №1041 включили до офіційних доручень уряду під час підготовки до другого читання бюджету на 2027 рік.

Після підтримки цих пропозицій комітетом і Верховною Радою уряд має опрацювати їх та знайти необхідні кошти під час підготовки остаточного бюджету. Тому запропоновані зміни поки не є остаточно ухваленим рішенням.

Видео дня

Раніше ми повідомляли, що Україна може зіткнутися з новою хвилею внутрішнього переміщення уже цієї зими, тоді як система підтримки переселенців досі залишається фрагментарною. Про основні проблеми державної політики щодо ВПО в інтерв’ю Фокусу розповів народний депутат Сергій Козир.

Також раніше Кабмін розширив підтримку переселенців: виплати для окремих категорій продовжили, а деяким отримувачам допомогу мають поновити.

Ми розповідали, як переселенці з Донбасу облаштували житло в селі на Полтавщині.

Також писали про те, чому мільйони ВПО роками залишаються без власного житла та змушені жити в гуртожитках.