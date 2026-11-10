Пенсионеры могут потерять выплаты ПФУ, если не выполнят обязательное условие

Украинские пенсионеры на временно оккупированных территориях могут потерять выплаты ПФУ, если не пройдут ежегодную физическую идентификацию.

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ТОТ), должны до 31 декабря 2026 осуществить физическую идентификацию. При этом они могут получать пенсию. Если идентификацию не пройти вовремя, выплата пенсии может быть прекращена до подтверждения личности.

В Пенсионном Фонде Украины добавили, что для пенсионеров действует еще одно важное условие: они не должны получать пенсионные выплаты от органов пенсионного обеспечения РФ. Если пенсионер из ВТО уже сообщил Пенсионному фонду Украины, что не получает выплаты от РФ, повторно подавать такое уведомление не нужно.

Способы, которыми можно подтвердить личность:

Подтвердить личность онлайн можно с помощью "Действие. Подписи". Для этого нужно авторизироваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд Украины". Подтверждение личности осуществляется посредством электронной идентификации "Действие ID".

Помимо этого способа можно пройти идентификацию с помощью видеоконференции. Для этого нужно зарегистрироваться через сервис "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" на веб-портале ПФУ или через контакт-центр Фонда.

Видео дня

Для записи доступны телефоны:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Идентификация проходит в виде видеоинтервью с работником Пенсионного фонда Украины. Пенсионер также должен показать паспорт.

По результатам собеседования территориальный орган ПФУ примет решение о подтверждении или неподтверждении лица пенсионера, стремящегося получить выплаты. Список вопросов, на которые должен ответить пенсионер, определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 ноября 2023 года № 49-2.

Если пенсионер уехал с временно оккупированной территории

Если пенсионер покинул временно оккупированную территорию и фактически проживает на подконтрольной Украине территории, но не сообщил об этом ПФУ, он может обратиться в любой сервисный центр ПФУ для перевода выплаты пенсии по новому адресу проживания.

Как узнать, пройдена ли идентификация

Для проверки результата пенсионерам на вебпортале электронных услуг или мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины" доступен сервис "Моя идентификация". Там можно просмотреть дату последней физической идентификации и результат ее прохождения. Если в связи с не прохождением до 31 декабря физической идентификации выплата пенсии или страховой выплаты будет прекращена, ее автоматически обновят после прохождения идентификации.

Напомним, Фокус писал, что официально работающий студент не теряет пенсию по потере кормильца – зарплата на это право не влияет.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые работники могут выйти на пенсию с 50-ти лет благодаря особо вредным и тяжелым условиям труда.