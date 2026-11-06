Пенсия в случае потери кормильца: лишится ли ее работающий студент

Студент, официально работающий, не теряет пенсию в связи с потерей кормильца — зарплата на это право не влияет. В Пенсионном фонде пояснили, что значение имеют лишь два обстоятельства: форма обучения и возраст получателя выплаты.

Официальное трудоустройство не является основанием для прекращения выплаты студенту пособия в связи с потерей кормильца. Решающими факторами здесь являются только два обстоятельства — форма обучения и возраст. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсия может начисляться детям умершего кормильца, получающим образование по дневной форме обучения. Речь идет как о школе, так и о профессионально-техническом учебном заведении, и о высшем учебном заведении. Именно это право закрепляет Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплату получают до окончания обучения, однако предельный возраст составляет 23 года. Для детей-сирот условия более мягкие: им пенсия будет выплачиваться до тех же 23 лет, независимо от того, учатся они в этот момент или нет.

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В частности, ни сам факт официального трудоустройства, ни размер заработной платы не влияют на право на получение этой пенсии. Студент дневной формы обучения, которому ещё не исполнилось 23 года, продолжает получать назначенную выплату в полном объёме — даже если параллельно работает.

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