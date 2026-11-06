Пенсія у разі втрати годувальника: чи втратить її студент, який працює

Студент, який офіційно працює, не втрачає пенсію по втраті годувальника – зарплата на це право не впливає. У Пенсійному фонді пояснили, що значення мають лише дві обставини: форма навчання та вік одержувача виплати.

Офіційне працевлаштування не стає підставою припинити студентові виплату по втраті годувальника. Вирішальними тут є тільки дві обставини – форма навчання та вік. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсія може нараховуватись дітям померлого годувальника, які здобувають освіту за денною формою. Ідеться і про школу, і про професійно-технічний навчальний заклад, і про заклад вищої освіти. Саме це право закріплює Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виплату отримують до завершення навчання, однак гранична межа – 23 роки. Для дітей-сиріт умови м'якші: за ними пенсія зберігатиметься до тих самих 23 років незалежно від того, навчаються вони на цей момент чи ні.

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Зокрема ані сам факт офіційного працевлаштування, ані розмір заробітної плати на право отримувати цю пенсію не впливають. Студент денної форми, якому ще не виповнилося 23 роки, і далі отримує призначену виплату в повному обсязі – навіть якщо паралельно працює.

Раніше повідомлялося, що окремі категорії шахтарів та члени їхніх родин мають право на спеціальні пенсійні гарантії, передбачені законом про підвищення престижності шахтарської праці. Тим, хто має необхідний підземний стаж, мінімальну виплату встановлено на рівні трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – у 2026 році це 7 785 грн.

Також повідомлялося, що частина працівників в Україні може вийти на пенсію вже з 50 років через особливо шкідливі та важкі умови праці. Для цього потрібен визначений страховий стаж і відповідна тривалість роботи за професією.