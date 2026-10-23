Пенсія майже 8 тисяч грн: хто з українців може отримувати втричі більше у 2026 році

Окремі категорії шахтарів та члени їхніх родин мають право на спеціальні пенсійні гарантії, передбачені законом про підвищення престижності шахтарської праці. Для працівників із необхідним підземним стажем мінімальна виплата становить три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, або 7 785 грн у 2026 році.

Про умови призначення такої пенсії повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Право на підвищене пенсійне забезпечення поширюється не лише на працівників вугільної промисловості. Скористатися ним можуть також гірники, зайняті видобутком залізної руди, озокериту, уранових, марганцевих, магнієвих, кольорових та рідкісних руд, працівники шахтобудівних підприємств і державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній галузі. До переліку отримувачів належать і члени родин цих працівників.

Для призначення пенсії за віком на пільгових умовах необхідно працювати повний робочий день на підземних роботах або на виробництвах з особливо важкими та шкідливими умовами праці. Відповідна професія має входити до Списку № 1, а умови роботи повинні бути підтверджені атестацією робочого місця.

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Вимоги до страхового стажу залежать від статі працівника. Чоловіки можуть претендувати на таку пенсію після досягнення 50 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менш як 10 років припадає на відповідні роботи. Для жінок передбачено такий самий пенсійний вік, але необхідний загальний стаж становить від 20 років, з яких щонайменше 7 років і 6 місяців потрібно відпрацювати на зазначених посадах.

Для деяких категорій гірників діють окремі умови. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, у гірничорятувальних частинах, а також на будівництві шахт і рудників, можуть отримати пільгову пенсію незалежно від віку за наявності понад 25 років відповідного стажу.

Для робітників очисного вибою, прохідників, вибійників на відбійних молотках і машиністів гірничих виймальних машин передбачена можливість призначення пенсії за наявності щонайменше 20 років стажу.

Розмір виплати визначають з урахуванням заробітку, з якого обчислюється пенсія. За інформацією ПФУ, вона має становити 80% середньомісячного заробітку, але для працівників із необхідним підземним стажем діє мінімальна гарантія — три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році один такий мінімум становить 2 595 грн, тому гарантована сума пенсії дорівнює 7 785 грн.

Якщо розрахована виплата не досягає цього рівня, Пенсійний фонд має забезпечити доплату до встановленої суми.

Щоб оформити пенсію, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ особисто або дистанційно. Для цього необхідно підготувати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, трудову книжку або інші записи, що підтверджують стаж, пільгову довідку з підприємства та документи про заробітну плату. За потреби також подають диплом про освіту або військовий квиток.

Раніше ми писали, що пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на додаткові виплати, якщо їхня пенсія не перевищує визначеного порогу. Розмір надбавки залежить від віку людини та тривалості її страхового стажу.

Крім цього, після досягнення 65 років деяким українцям автоматично перераховують пенсію в бік збільшення. Для цього пенсіонери мають відповідати встановленим вимогам щодо страхового стажу.