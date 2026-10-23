Пенсия почти 8 тысяч грн: кто из украинцев может получать в три раза больше в 2026 году

Отдельные категории шахтеров и члены их семей имеют право на специальные пенсионные гарантии, предусмотренные законом о повышении престижа шахтерского труда. Для работников с необходимым подземным стажем минимальная выплата составляет три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, или 7 785 грн в 2026 году.

Об условиях назначения такой пенсии сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Право на повышенное пенсионное обеспечение распространяется не только на работников угольной промышленности. Воспользоваться им могут также горняки, занятые добычей железной руды, озокерита, урановых, марганцевых, магниевых, цветных и редких руд, работники шахтостроительных предприятий и государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной отрасли. В перечень получателей входят и члены семей этих работников.

Для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях необходимо работать полный рабочий день на подземных работах или на производствах с особо тяжелыми и вредными условиями труда. Соответствующая профессия должна входить в Список № 1, а условия труда должны быть подтверждены аттестацией рабочего места.

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Требования к страховому стажу зависят от пола работника. Мужчины могут претендовать на такую пенсию по достижении 50 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет приходится на соответствующие виды работ. Для женщин предусмотрен такой же пенсионный возраст, но необходимый общий стаж составляет от 20 лет, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев необходимо отработать на указанных должностях.

Для некоторых категорий горняков действуют особые условия. Работники, непосредственно занятые на полную ставку на подземных и открытых горных работах, в горноспасательных частях, а также на строительстве шахт и рудников, могут получить льготную пенсию независимо от возраста при наличии более 25 лет соответствующего стажа.

Для рабочих очистного выбоя, проходчиков, операторов отбойных молотков и машинистов горных выемных машин предусмотрена возможность назначения пенсии при наличии не менее 20 лет стажа.

Размер выплаты определяется с учетом заработка, на основе которого рассчитывается пенсия. По информации ПФУ, она должна составлять 80% среднемесячного заработка, но для работников с необходимым подземным стажем действует минимальная гарантия — три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году один такой минимум составляет 2 595 грн, поэтому гарантированная сумма пенсии равна 7 785 грн.

Если рассчитанная выплата не достигает этого уровня, Пенсионный фонд должен обеспечить доплату до установленной суммы.

Чтобы оформить пенсию, необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ лично или удаленно. Для этого необходимо подготовить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж, справку о льготах с предприятия и документы о заработной плате. При необходимости также подают диплом об образовании или военный билет.

Ранее мы писали, что пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если их пенсия не превышает установленного порога. Размер надбавки зависит от возраста человека и продолжительности его страхового стажа.

Кроме того, по достижении 65 лет некоторым украинцам автоматически пересчитывают пенсию в сторону увеличения. Для этого пенсионеры должны соответствовать установленным требованиям относительно страхового стажа.