Пенсіонери можуть втратити виплати ПФУ, якщо не виконають обов'язкову умову

Українські пенсіонери на тимчасово окупованих територіях можуть втратити виплати ПФУ, якщо не пройдуть щорічну фізичну ідентифікацію.

Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мають до 31 грудня 2026 року здійснити фізичну ідентифікацію. За цієї умови вони мають змогу отримувати пенсію. Якщо ідентифікацію не пройти вчасно, виплату пенсії можуть припинити до підтвердження особи.

У Пенсійному Фонді України додали, що для пенсіонерів діє ще одна важлива умова: вони не повинні отримувати пенсійні виплати від органів пенсійного забезпечення РФ. Якщо пенсіонер із ТОТ уже повідомив Пенсійний фонд України, що не отримує виплати від РФ, повторно подавати таке повідомлення не потрібно.

Способи, якими можна підтвердити особу:

Підтвердити особу онлайн можна за допомогою "Дія.Підпису". Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ чи скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд України". Підтвердження особи здійснюється за допомогою електронної ідентифікації "Дія ID".

Крім цього способу, можна пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференції. Для цього потрібно зареєструватися через сервіс "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" на вебпорталі ПФУ або через контакт-центр Фонду.

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Для запису доступні телефони:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Ідентифікація відбувається у вигляді відеоінтерв’ю з працівником Пенсійного фонду України. Пенсіонер також має показати паспорт.

За результатами співбесіди територіальний орган ПФУ ухвалить рішення про підтвердження або непідтвердження особи пенсіонера, який прагне отримати виплати. Перелік запитань, на які має відповісти пенсіонер, визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 листопада 2023 року № 49-2.

Якщо пенсіонер виїхав з тимчасово окупованої території

Якщо пенсіонер покинув тимчасово окуповану територію та фактично проживає на підконтрольній Україні території, але не повідомив про це ПФУ, він може звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ для переведення виплати пенсії за новою адресою проживання.

Як дізнатися, чи пройдена ідентифікація

Для перевірки результату пенсіонерам на вебпорталі електронних послуг або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд України" доступний сервіс "Моя ідентифікація". Там можна переглянути дату останньої фізичної ідентифікації та результат її проходження. Якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження ідентифікації.

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