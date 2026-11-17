Через обстріли мостів у Києві пошкоджено теплотраси: чи буде опалення в квартирах
Частину споживачів тепла у Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва переводить на резервне теплопостачання.
Це пов’язано з тим, що внаслідок нічної атаки 17 листопада було пошкоджено теплові магістралі Північного та Південного мостів, повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Фахівці "Київтеплоенерго" вже почали переводити мешканців Куренівки, Оболоні та Позняків на інші джерела, поступово відновлюючи подачу тепла в будинки.
На час проведення ремонтних робіт у цих споживачів тимчасово не буде гарячого водопостачання.
Паралельно співробітники "Київтеплоенерго" оглядають пошкоджені ділянки, визначають обсяги необхідних робіт та ліквідують наслідки атаки, щоб якомога швидше відновити надання послуг.
Північний і Південний мости через Дніпро в Києві зазнали ракетного удару з боку ЗС РФ у ніч на 17 листопада. За інформацією президента України Володимира Зеленського, ворог випустив чотири балістичні ракети по Південному мосту та три — по Північному.
Наразі обидва мости повністю закриті для руху, поки триває оцінка масштабів пошкоджень, а транспортний рух організовано за альтернативними маршрутами.
Нагадаємо, що після ударів по мостах кияни йшли пішки з лівого берега на правий.
Також повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу в Києві було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.