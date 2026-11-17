Частину споживачів тепла у Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва переводить на резервне теплопостачання.

Це пов’язано з тим, що внаслідок нічної атаки 17 листопада було пошкоджено теплові магістралі Північного та Південного мостів, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Фахівці "Київтеплоенерго" вже почали переводити мешканців Куренівки, Оболоні та Позняків на інші джерела, поступово відновлюючи подачу тепла в будинки.

На час проведення ремонтних робіт у цих споживачів тимчасово не буде гарячого водопостачання.

Паралельно співробітники "Київтеплоенерго" оглядають пошкоджені ділянки, визначають обсяги необхідних робіт та ліквідують наслідки атаки, щоб якомога швидше відновити надання послуг.

Видео дня

Північний і Південний мости через Дніпро в Києві зазнали ракетного удару з боку ЗС РФ у ніч на 17 листопада. За інформацією президента України Володимира Зеленського, ворог випустив чотири балістичні ракети по Південному мосту та три — по Північному.

Наразі обидва мости повністю закриті для руху, поки триває оцінка масштабів пошкоджень, а транспортний рух організовано за альтернативними маршрутами.

Фото: КГГА

Нагадаємо, що після ударів по мостах кияни йшли пішки з лівого берега на правий.

Також повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу в Києві було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.