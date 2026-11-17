Часть потребителей тепла Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева переводят на резервное теплоснабжение.

Это связано с тем, что в результате ночной атаки 17 ноября повреждены тепловые магистрали Северного и Южного мостов, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" уже начали переключать жителей Куреневки, Оболони и Позняков на другие источники, постепенно восстанавливая подачу тепла в дома.

На время ремонтных работ у этих потребителей будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

Параллельно сотрудники "Киевтеплоэнерго" обследуют поврежденные участки, определяют объемы необходимых работ и ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно быстрее восстановить услуги.

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Северный и Южный мосты через Днепр в Киеве подверглись ракетной атаке ВС РФ в ночь на 17 ноября. По информации президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три — по Северному.

Сейчас оба моста полностью закрыты для движения, пока проводится оценка масштаба повреждений, а движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам.

Фото: КГГА

Напомним, после ударов по мостам киевляне пешком шли с левого на правый берег.

Также сообщалось, что что в результате ночного обстрела в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.