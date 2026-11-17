Из-за атак на мосты Киева повреждены теплотрассы: будет ли отопление в квартирах
Часть потребителей тепла Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева переводят на резервное теплоснабжение.
Это связано с тем, что в результате ночной атаки 17 ноября повреждены тепловые магистрали Северного и Южного мостов, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Специалисты "Киевтеплоэнерго" уже начали переключать жителей Куреневки, Оболони и Позняков на другие источники, постепенно восстанавливая подачу тепла в дома.
На время ремонтных работ у этих потребителей будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.
Параллельно сотрудники "Киевтеплоэнерго" обследуют поврежденные участки, определяют объемы необходимых работ и ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно быстрее восстановить услуги.
Северный и Южный мосты через Днепр в Киеве подверглись ракетной атаке ВС РФ в ночь на 17 ноября. По информации президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три — по Северному.
Сейчас оба моста полностью закрыты для движения, пока проводится оценка масштаба повреждений, а движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам.
Напомним, после ударов по мостам киевляне пешком шли с левого на правый берег.
Также сообщалось, что что в результате ночного обстрела в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.