Переполненное метро, многочасовые пробки и люди, переходящие Днепр пешком — так выглядит утро в Киеве после российского нападения 17 ноября. Из-за перекрытия Северного и Южного мостов и остановки наземного участка "зелёной" ветки путь на работу растянулся на несколько часов.

Плотная толпа на станции "Крещатик", километровые пробки на подходах к мостам и пешеходы, идущие по поврежденному Северному мосту, — такими застигли утро столицы последствия ночной атаки. О переполненном пассажирами метро сообщает "Укринформ".

Кроме того, корреспондентка "Суспильного" поинтересовалась у местных жителей, как обстоит ситуация с транспортом после перекрытия переправ:

"Добираться по 3–4 часа. Я пока шла сюда из Позняков минут 20, ни одного не видела (автобуса — ред.), и по количеству людей видно, что его давно не было", — рассказала киевлянка Ирина корреспонденту "Суспильного".

Другая женщина отметила, что работодатели рассматривают возможность перевода сотрудников на удаленную форму работы, ведь нет гарантии, что сотрудники смогут приехать на работу.

Видео дня

Кроме того, The Kyiv Independent публикует видео, на котором видно, как киевляне переходят пешком через поврежденный мост, чтобы добраться до другого берега Днепра.

В частности, канал "Киев24" публикует кадры транспортного коллапса в Киеве. На видео видно, как местные жители пользуются общественным транспортом и личными автомобилями, чтобы добраться до другого берега Днепра, однако перекрытие мостов привело к значительным пробкам.

В Киеве наблюдаются значительные пробки

Стоит отметить, что движение по "зеленой" линии между "Осокорками" и "Красным хутором" до сих пор не возобновлено. Именно наземный участок был поврежден в результате ночной атаки.

"В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи", — сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Через Подольский мостовой переход пустили автобусы № 21, 73 и 101 — они следуют до станции метро "Контрактовая площадь" на улице Нижний Вал. Автобус №31-ТР следует через Глыбочицкую до "Лукьяновской", троллейбусы №30 и 31 курсируют от "Лукьяновской" и Кадетского гая до "Почайной", а троллейбус № 44 — по маршруту "улица Северная — улица Архипенко".

Количество троллейбусов увеличили на маршрутах №50 и 22-ТР. По Дарницкому мосту сейчас курсируют автобусы №22 и 91. В то же время троллейбусы № 29, 37, 47 и 48 временно не курсируют – об этом сообщили в "Киевпастрансе".

В городской администрации просят следить за официальными сообщениями об изменениях в движении транспорта.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Россия нанесла удар по Украине баллистическими ракетами, а о попаданиях в Северный и Южный мосты сообщил мэр Виталий Кличко. Утром столица подверглась повторной баллистической атаке — по данным мониторинговых каналов, целями вновь могли стать мосты.

Также сообщалось, что в результате ночного обстрела в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а движение транспорта через два моста временно перекрыли.