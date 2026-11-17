Переповнене метро, багатогодинні затори й люди, які йдуть через Дніпро пішки – так виглядає ранок у Києві після російської атаки 17 листопада. Через перекриття Північного та Південного мостів і зупинку наземної ділянки "зеленої" гілки дорога на роботу розтягнулася на кілька годин.

Щільний натовп на станції "Хрещатик", кілометрові затори на підходах до мостів і пішоходи, які йдуть понівеченим Північним мостом, – таким застали ранок столиці наслідки нічної атаки. Про заповнене пасажирами метро повідомляє "Укрінформ".

Також кореспондентка Суспільного запитала місцевих, як виглядає транспортна ситуація після перекриття переправ:

"Добиратися по 3-4 години. Я поки йшла сюди з Позняків хвилин 20, ні одного не бачила (автобуса – ред.) і по кількості людей видно, що давно його не було", – розповіла киянка Ірина кореспондентові Суспільного.

Інша жінка зазначила, що роботодавці думають щодо переведення співробітників на дистанційний формат, адже немає гарантії, що співробітники зможуть приїхати на роботу.

Видео дня

Також The Kyiv Independent публікує відео на якому видно, як кияни переходять пішки через пошкоджений міст, щоб дістатися іншого берега Дніпра.

Зокрема канал "Київ24" ділиться кадрами з транспортного колапсу у Києві. На відео видно, як місцеві використовують громадський транспорт та особисті автівки, щоб дістатися іншого берега Дніпра, проте перекриття мостів спричинили суттєві затори.

У Києві спостерігаються суттєві затори

Варто зазначити, що рух "зеленою" лінією між "Осокорками" та "Червоним хутором" досі не відновили. Саме наземну ділянку пошкодила нічна атака.

"Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі", – повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Через Подільський мостовий перехід пустили автобуси №21, 73 і 101 – вони їдуть до станції метро "Контрактова площа" на вулиці Нижній Вал. Автобус №31-ТР прямує через Глибочицьку до "Лук'янівської", тролейбуси №30 і 31 курсують від "Лук'янівської" та Кадетського гаю до "Почайної", а тролейбус №44 – за маршрутом "вулиця Північна – вулиця Архипенка".

Кількість тролейбусів додали на маршрутах №50 і 22-ТР. Дарницьким мостом зараз їздять автобуси №22 і 91. Натомість тролейбуси №29, 37, 47 і 48 тимчасово не курсують – про це повідомили в "Київпастрансі".

У міській адміністрації просять стежити за офіційними повідомленнями про зміни в русі транспорту.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами, і про влучання в Північний та Південний мости повідомив міський голова Віталій Кличко. Уранці столиця опинилася під повторною балістичною атакою – за даними моніторингових каналів, цілями знову могли стати мости.

Також повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а рух транспорту через два мости тимчасово перекрили.