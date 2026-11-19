Безперервні атаки російських терористів та непроста ситуація з безпекою в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах змушують українців, які не хочуть або не можуть виїхати за кордон, шукати спокійніші місця на батьківщині.

Це призвело до зростання попиту на оренду житла у відносно "спокійних" регіонах, і серед областей України, які обстрілюються не так інтенсивно, вже визначилися свої лідери, повідомляє "Мінфін" з посиланням на дослідження OLX Нерухомість. Як правило, це захід країни.

Аналітики зазначають, що за дев’ять місяців 2026 року, з січня по вересень, на OLX було зафіксовано 76,5 млн пошукових запитів, пов’язаних з нерухомістю. Традиційно найбільшим попитом серед покупців користуються однокімнатні квартири.

Пальму першості за довгостроковою орендою однокімнатних квартир впевнено утримує Чернівецька область, де на одне оголошення припадає в середньому 57,3 відгуків, хоча раніше цей показник становив 26,5.

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У Львівській області цей показник зріс з 16,1 до 42, а в Тернопільській — з 13,4 до 36,7.

Значне зростання в цьому плані — майже в 6,7 раза — продемонструвала й Вінницька область. Там кількість відгуків на одне оголошення зросла з 3,7 до 24,8.

Окрім однокімнатних квартир, українців також цікавить оренда будинків: у цьому сегменті також спостерігається зростання попиту.

Чернівецька область — від 12,7 до 27 відгуків на оголошення;

Вінницька — з 12,5 до 24,7;

Тернопільська — з 10,4 до 22,1;

Хмельницька — з 14,2 до 24,7;

Львівська — з 10,5 до 19,2.

Водночас за кількістю оголошень про оренду будинків у жовтні лідирували інші регіони.

Найвищі показники зафіксовано в Харківській області — 37,4 відгуків на одне оголошення, Кіровоградській — 36,7, Черкаській — 33,6 та Полтавській — 32.

Аналітики пов’язують популярність таких будинків із бажанням українців мати більш автономне житло та не залежати від центрального опалення й ліфтів, а також із можливістю встановити резервні та альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, у Києві здають "цікаву" квартиру всього за 4500 гривень.

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