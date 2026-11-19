Непрекращающиеся атаки российских террористов и непростая ситуация с безопасностью в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах заставляют украинцев, которые не хотят или не могут уехать за границу, искать более спокойные места на родине.

Это привело к росту спроса на аренду жилья в относительно "тихих" регионах, и среди областей Украины, которые обстреливаются не так интенсивно, уже наметились свои лидеры, сообщает "Минфин" со ссылкой на исследование OLX Недвижимость. Как правило, это запад страны.

Аналитики отмечают, что за девять месяцев 2026 года, с января по сентябрь, на OLX зафиксировали 76,5 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью. Традиционно самым высоким спросом среди соискателей пользуются однокомнатные квартиры.

Пальму первенства по долгосрочной аренде однокомнатных квартир уверенно удерживает Черновицкая область, где на одно объявление приходится в среднем 57,3 отзыва, хотя раньше эта цифра составляла 26,5.

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Во Львовской области аналогичный показатель вырос с 16,1 до 42, а в Тернопольской — с 13,4 до 36,7.

Существенный рост в этом плане, почти в 6,7 раза, показала и Винницкая область. Там количество отзывов на одно объявление выросло с 3,7 до 24,8.

Кроме однокомнатных квартир, украинцев также интересует съем домов: в этом сегменте также наблюдается рост спроса.

Черновицкая область — с 12,7 до 27 отзывов на объявление;

Винницкая — с 12,5 до 24,7;

Тернопольская — с 10,4 до 22,1;

Хмельницкая — с 14,2 до 24,7;

Львовская — с 10,5 до 19,2.

В то же время, по количеству отзывов на аренду домов в октябре лидировали другие регионы.

Самые высокие показатели зафиксированы в Харьковской области — 37,4 отзыва на одно объявление, Кировоградской — 36,7, Черкасской — 33,6 и Полтавской — 32.

Популярность домов аналитики связывают с желанием украинцев иметь более автономное жилье и не быть привязанными к центральному отоплению, лифтам, а также возможностью установить резервные и альтернативные источники питания.

Напомним, в Киеве сдают "интересную" квартиру всего за 4500 гривен.

Также сообщалось, сколько украинцы платят за жилье во Львове.