Львов сравнялся с Барселоной по расходам на аренду: сколько украинцы платят за жилье

Аренда однокомнатной квартиры в центральных районах Львова, Киева и Ивано-Франковска может составлять от 76% до 86% средней месячной зарплаты. По этому показателю украинские города приблизились к Барселоне и Мадриду, где на жилье тратят около 74% заработка. В то же время в Лиссабоне аренда квартиры в центре стоит дороже средней чистой зарплаты.

Наибольшая нагрузка на бюджет среди украинских городов основной выборки была зафиксирована в Киеве. На Печерске аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 32 095 грн в месяц. При средней зарплате 37 500 грн это составляет примерно 86% месячного дохода. После оплаты жилья у человека остается около 5400 грн на все остальные расходы, говорится в исследовании ЛУН и Совета ЕС.

В Ивано-Франковске ситуация несколько лучше, однако расходы на аренду также составляют значительную часть заработка. В центральной части города однокомнатная квартира стоит 24 144 грн в месяц, тогда как средняя зарплата составляет 30 000 грн. Таким образом, на жилье приходится тратить около 80% дохода.

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Во Львове аренда квартиры в Галицком районе обходится в среднем в 25 109 грн при месячной зарплате 33 000 грн. Это примерно 76 % заработка.

Как соотносятся цены на аренду и зарплаты в других городах Украины

В Днепре и Одессе доля расходов на аренду ниже, чем в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. В частности, в Центральном районе Днепра аренда однокомнатной квартиры составляет 48% средней городской зарплаты, а в Приморском районе Одессы — 46%.

В других городах показатели также различаются в зависимости от района. В Богунском районе Житомира на аренду приходится тратить 57 % средней зарплаты.

В Харькове соотношение стоимости жилья и доходов существенно различается: в Шевченковском районе этот показатель составляет 44 %, а в Киевском — 29 %.

В Деснянском районе Чернигова на аренду уходит 29 % средней зарплаты, а в Ковпаковском районе Сум — 22 %.

Медианная цена квартиры на вторичном рынке

Какую часть зарплаты европейцы тратят на аренду жилья

Для сравнения: в Барселоне и Мадриде аренда квартиры с одной спальней в центре города составляет около 74 % средней чистой зарплаты. В Милане этот показатель достигает 72%, а в Лиссабоне — 116%. То есть среднего месячного заработка в португальской столице недостаточно, чтобы самостоятельно оплатить такое жилье.

Таким образом, по соотношению стоимости аренды к заработной плате центральные районы Львова, Киева и Ивано-Франковска демонстрируют показатели, близкие к показателям крупных европейских городов или даже превышающие их.

В то же время это ориентировочное сравнение, поскольку данные по Украине и Европе охватывают разные выборки, периоды и показатели заработной платы.

На сайте Совета ЕС в качестве ориентира доступности жилья называются расходы на аренду в пределах 30 % дохода. Однако все четыре европейских города из приведенной выборки и пять центральных районов Украины превышают этот уровень.

В исследовании также отмечается, что доходы населения не успевают за ростом стоимости жилья. Высокие расходы на аренду ограничивают доступ людей к работе и образованию, а также влияют на мобильность работников.

Напомним, что в сети стало вирусным видео риэлтора, продающей квартиру в Одессе за 8 900 долларов. Однако украинцы были шокированы состоянием жилья и выразили свое недовольство из-за высокой цены.

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