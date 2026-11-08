Львів зрівнявся з Барселоною за витратами на оренду: скільки українці платять за житло

Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Львова, Києва та Івано-Франківська може забирати від 76% до 86% середньої місячної зарплати. За цим показником українські міста наблизилися до Барселони та Мадрида, де на житло витрачають близько 74% заробітку. Водночас у Лісабоні оренда квартири в центрі коштує дорожче за середню чисту зарплату.

Найбільше навантаження на бюджет серед українських міст основної вибірки зафіксували в Києві. На Печерську оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 32 095 грн на місяць. За середньої зарплати 37 500 грн це приблизно 86% місячного доходу. Після оплати житла людині залишається близько 5400 грн на всі інші витрати, говориться у дослідженні ЛУН та Ради ЄС.

В Івано-Франківську ситуація дещо краща, однак витрати на оренду також становлять значну частину заробітку. У центральній частині міста однокімнатна квартира коштує 24 144 грн на місяць, тоді як середня зарплата становить 30 000 грн. Таким чином, на житло доводиться витрачати близько 80% доходу.

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У Львові оренда квартири в Галицькому районі обходиться в середньому у 25 109 грн за місячної зарплати 33 000 грн. Це приблизно 76% заробітку.

Як співвідносяться ціни на оренду та зарплати в інших містах України

У Дніпрі та Одесі частка витрат на оренду нижча, ніж у Києві, Львові та Івано-Франківську. Зокрема, у Центральному районі Дніпра оренда однокімнатної квартири становить 48% середньої міської зарплати, а в Приморському районі Одеси — 46%.

В інших містах показники також відрізняються залежно від району. У Богунському районі Житомира на оренду доводиться витрачати 57% середньої зарплати.

У Харкові співвідношення вартості житла та доходів суттєво різниться: у Шевченківському районі цей показник становить 44%, а в Київському — 29%.

У Деснянському районі Чернігова оренда забирає 29% середньої зарплати, а в Ковпаківському районі Сум — 22%.

Медіанна ціна квартири на вторинці

Скільки зарплати європейці витрачають на оренду житла

Для порівняння, у Барселоні та Мадриді оренда квартири з однією спальнею в центрі міста становить близько 74% середньої чистої зарплати. У Мілані цей показник сягає 72%, а в Лісабоні — 116%. Тобто середнього місячного заробітку в португальській столиці недостатньо, щоб самостійно оплатити таке житло.

Таким чином, за співвідношенням вартості оренди до зарплати центральні райони Львова, Києва та Івано-Франківська демонструють показники, близькі до великих європейських міст або навіть вищі за них.

Водночас це орієнтовне порівняння, оскільки дані для України та Європи охоплюють різні вибірки, періоди й показники зарплат.

На сайті Ради ЄС орієнтиром доступності житла називають витрати на оренду в межах 30% доходу. Однак усі чотири європейські міста з наведеної вибірки та п'ять українських центральних районів перевищують цей рівень.

У дослідженні також наголошують, що доходи населення не встигають за зростанням вартості житла. Високі витрати на оренду обмежують доступ людей до роботи й освіти, а також впливають на мобільність працівників.

Нагадаємо, що у мережі завірусилось відео рієлторки, яка продає квартиру в Одесі за 8 900 доларів. Однак українці були шоковані станом житла і висловили своє невдоволення через високу ціну.

Українців здивувала квартира у Львові, яка має вигляд дуже маленької та тісної для життя. Попри це її здають в оренду на довготривалий термін.