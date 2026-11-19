В Соломенском районе Киева можно арендовать небольшую квартиру всего за 4 500 гривен в месяц. Но есть один нюанс: жилье уже долгое время не могут сдать, поскольку многих пугает тот факт, что предыдущий жилец покончил с собой в этой квартире.

Соответствующий ролик был опубликован на странице в TikTok. Пользователи сети не смогли сдержаться и поделились своими впечатлениями от просмотра жилья в комментариях. Также они высказались по поводу ремонта квартиры и сложившейся там ситуации.

Как выглядит "интересная" квартира в Киеве

Автор ролика рассказала, что квартира находится в Соломенском районе столицы. Квартира сдается напрямую от владельца за 4 500 гривен в месяц. Он готов заключить договор на любой срок, чтобы стоимость аренды впоследствии не изменилась.

В квартире есть вся необходимая мебель, газовая плита, горячая и холодная вода и душ. По словам девушки, всё работает. К тому же владелец не против, чтобы в квартире жили с детьми или животными. Впрочем, есть один нюанс. Предыдущий арендатор покончил с собой в этой квартире. Многих людей это пугает не на шутку.

Видео дня

"В этой квартире повесился человек — предыдущий арендатор. И на самом деле никто не хочет её снимать. Я не понимаю, почему… Вы боитесь какой-то чёрной нечисти или что? Здесь, если захотеть, — можно куклу сделать. Кому это актуально — обращайтесь, договоримся о просмотре", — подчеркнула автор видео.

Под видео пользователи поделились своими впечатлениями от просмотра квартиры. Некоторые считают, что для сдачи квартиры в аренду необходимо обновить ремонт, а другие скептически отнеслись к тому, что там умер человек.

"А вы его снимете или он останется висеть?";

"Судя по этому ремонту, неудивительно";

"Он просто скончался от отчаяния, от проживания в этой квартире";

"За такую квартиру 4500 грн должны платить тому, кто будет там проживать";

"Измените стиль квартиры, и тогда всем будет всё равно";

"Я бы в такой квартире тоже так поступила";

"У меня в голове есть пара шуток на эту тему, но над покойником нехорошо шутить";

"Глядя на квартиру, я его понимаю".

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