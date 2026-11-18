В Виннице на улице Брацлавской можно снять небольшую квартиру всего за семь тысяч гривен. Однако у этой квартиры есть несколько интересных особенностей: ванна расположена на кухне, а в спальне стоит стиральная машина.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в TikTok. В комментариях под роликом пользователи высмеяли квартиру и пошутили по поводу туалета, который, к счастью, находится отдельно. Подробнее — расскажет Фокус.

Как выглядит квартира за 7 тысяч гривен

Девушка поделилась видео и показала квартиру в Виннице, которую можно снять всего за семь тысяч гривен в месяц. На кадре видно, что на кухне хозяева установили ванну. Там подключена вода, и всё работает.

Интересно: если придут гости или вы просто захотите покушать, то ванну легко превратить в стол.

"Я не знаю, кто оформлял эту квартиру, но я была в шоке, когда это увидела", — отметила автор ролика.

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Она подчеркнула, что квартира сдается напрямую от владельца без комиссии. Она находится на улице Брацлавской. Кстати, хозяин квартиры не против домашних животных.

Кроме того, девушка показала, что туалет в квартире находится в отдельной комнате, а спальня небольшая, но имеет выход на балкон. Впрочем, как видно, в спальне стоит стиральная машинка. Украинцев это озадачило, и они поинтересовались, куда сливается вода во время стирки.

"Кому интересно — пишите. Квартира свободна", — добавила автор видео.

В комментариях посмеялись над ванной на кухне и оценили стиральную машинку в спальне. Некоторые отметили, что у владельцев квартиры богатая фантазия.

"Тю, зачем эта кровать? Положи матрас на ту ванну-стол — и вуаля, кровать готова";

"А стиралка в спальне — это нормально? Куда она сливает воду?";

"Стиральная машина в комнате, значит, не беспокоит";

"Разные квартиры видела, но такое впервые вижу. Человек ко всему привыкает";

"Хорошо, что туалет не на кухне";

"Ванная на кухне, стиралка в спальне — прямо дизайнерский полет фантазии".

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