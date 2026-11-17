Беженцы с левого берега Херсонской области Надежда и Андрей купили дом в селе в Одесской области. Он обошёлся им всего в 1 700 долларов. Сейчас семья начинает всё с нуля и делает ремонт в доме.

Семья переселенцев ведет собственный канал на YouTube, где рассказывает обо всех этапах ремонта. Как оказалось, благотворительная организация решила помочь беженцам с восстановлением дома.

Так, семья уже подписала с благотворителями договор, в котором оговорено, что они проведут ремонтные работы в доме совершенно бесплатно. Подробнее об этом — читайте далее в материале Фокуса.

Что изменят в доме для беженцев

После эвакуации жилье в Одесской области семье приобрел сын Павел всего за символическую сумму — 1 700 долларов. В доме нужно заменить окна, так как в них нет стекол, а также полностью заменить пол, который уже прогнил.

Как выглядит дом в деревне Фото: Скрин видео В доме был прогнивший пол Фото: Скрин видео

Благотворительная организация решила помочь семье переселенцев с ремонтом.

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"Нужно вставить стекла в окна, потому что почти все окна разбиты. В одной из комнат гнил пол, он был в аварийном состоянии. Мы хотели, чтобы его хотя бы залатали. Также с окнами есть еще одна проблема: их нужно зашпаклевать, потому что очень сквозняк", — рассказала Надежда о состоянии жилья.

Дом для беженцев в деревне Фото: Скрин видео Дом для беженцев в деревне Фото: Скрин видео

Недавно к семье пришли представители организации, и они подписали договор. По словам благотворителей, в некоторых комнатах планируется уложить ламинат, а в одной — линолеум. Беженцы совершенно не ожидали такой помощи и очень рады этому.

"Они сказали, что сделают всё сами. Хотели даже менять двери, но решили, что пусть будет так. Однако планируют заменить входные двери, они будут пластиковыми. Также установят евроокна. Я считаю, что это неплохая помощь для беженцев. Мы очень рады", — подчеркнула Надежда.

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