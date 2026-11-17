Біженці з лівобережжя Херсонщини Надія та Андрій придбали будинок у селі в Одеській області. Він коштував лише 1 700 доларів. Наразі родина все розпочала з нуля і робить ремонт в оселі.

Родина переселенців веде власний YouTube-канал, в якому розповідає про всі етапи ремонту. Як виявилось, біженцям вирішила допомогти із відновленням будинку благодійна організація.

Так, сім'я вже підписала із благодійниками договір, в якому прописано, що вони зроблять в оселі абсолютно безкоштовно. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Що змінять у будинку біженців

Після евакуації житло на Одещині родині придбав син Павло лише за символічну ціну – 1 700 доларів. У будинку треба поміняти вікна, оскільки там немає скла, а також повністю зробити підлогу, яка вже прогнила.

Як виглядає будинок у селі Фото: Скрін відео У будинку була гнила підлога Фото: Скрін відео

Благодійна організація вирішила допомогти родині переселенців із ремонтом.

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"Треба вставити скло у вікнах, бо майже всі вікна побиті. В одній із кімнат гнила підлога, вона була аварійна. Ми хотіли, щоб хоча б залатали її. Також з вікнами є ще одна проблема, бо там треба мазати, оскільки дуже задуває", — розповіла Надія про стан житла.

Будинок біженців у селі Фото: Скрін відео Будинок біженців у селі Фото: Скрін відео

Нещодавно до родини завітали представники організації і вони підписали договір. За словами благодійників, планується у деяких кімнатах покласти ламінат, а в одній – лінолеум. Біженці зовсім не очікували такої допомоги і дуже раді цьому.

"Вони сказали, що зроблять все самі. Хотіли навіть міняти двері, але вирішили, що хай так буде. Однак планують поміняти вхідні двері, вони будуть пластикові. Також встановлять євровікна. Я вважаю, що це непогана допомога для біженців. Ми дуже раді", — наголосила Надія.

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