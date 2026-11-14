"Вписались в авантюру": пара купила хату в селі і повертає її до життя (відео)

Хлопець з дівчиною придбали будинок у селі, в якому ніхто не жив близько п’яти років. Перед початком ремонту молода пара вирішила викинути все сміття, яке назбиралось у дворі та самому житлі.

Етапами ремонту пара ділиться на своїй сторінці в TikTok. Дівчина пожартувала, що після купівлі будинку вони "вписались в авантюру". Детальніше про це – розповість Фокус.

Як пара змінює будинок у селі

Дівчина зізналась, що роботи як у будинку, так і дворі, дуже багато. Спочатку пара приступила до прибирання, оскільки на території назбиралось багато сміття.

"Ми купили хату в селі і конкретно вписались в авантюру. Роботи тут дуже багато. Почнемо з прибирання, бо перед самим ремонтом тут треба навести хоч якийсь порядок. Ми почали з гаража", — розповіла дівчина.

Як виявилось, у будинку ніхто не жив п’ять років, а то і більше. За цей час там накопичилося дуже багато сміття, тому роботи вистачить надовго.

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"Але ми не з тих, хто боїться забруднити руки. Тому по-тихеньку будемо все розгрібати, виносити зайве і повертати будинок до життя", — зазначила пара.

Дівчина розповіла, що за професією вона – дизайнерка інтер’єрів. Тому, перш за все, почала продумувати, як все можна змінити у будинку та як облаштувати простір. Втім, поки що замість вибору меблів і декору, вона мусить виносити багато мішків зі сміттям.

"І все-таки, коли ти розумієш, що робиш усе це задля себе та свого майбутнього класного дому, то навіть прибирати стає якось приємніше. Однак попереду ще купа роботи", — підкреслила дівчина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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