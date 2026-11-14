"Ввязались в авантюру": пара купила дом в селе и возвращает его к жизни (видео)
Парень с девушкой купили дом в деревне, в котором никто не жил около пяти лет. Перед началом ремонта молодая пара решила выбросить весь мусор, накопившийся во дворе и в самом доме.
Девушка делится этапами ремонта на своей странице в TikTok. Она пошутила, что после покупки дома они "ввязались в авантюру". Подробнее об этом — расскажет Фокус.
Как пара ремонтирует дом в селе
Девушка призналась, что работы и в доме, и во дворе очень много. Сначала пара приступила к уборке, так как на территории скопилось много мусора.
"Мы купили дом в деревне и оказались в настоящей авантюре. Работы здесь очень много. Начнём с уборки, ведь перед самым ремонтом здесь нужно навести хоть какой-то порядок. Мы начали с гаража", — рассказала девушка.
Как оказалось, в доме никто не жил пять лет, а то и дольше. За это время там скопилось очень много мусора, поэтому работы хватит надолго.
"Но мы не из тех, кто боится запачкать руки. Поэтому потихоньку будем всё расгребать, выносить лишнее и возвращать дом к жизни", — отметила пара.
Девушка рассказала, что по профессии она — дизайнер интерьеров. Поэтому, прежде всего, она начала обдумывать, как можно изменить обстановку в доме и как обустроить пространство. Впрочем, пока вместо выбора мебели и декора ей приходится выносить много мешков с мусором.
"И всё же, когда понимаешь, что делаешь всё это ради себя и своего будущего классного дома, то даже убираться становится как-то приятнее. Однако впереди ещё куча работы", — подчеркнула девушка.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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