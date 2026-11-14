"Ввязались в авантюру": пара купила дом в селе и возвращает его к жизни (видео)

Парень с девушкой купили дом в деревне, в котором никто не жил около пяти лет. Перед началом ремонта молодая пара решила выбросить весь мусор, накопившийся во дворе и в самом доме.

Девушка делится этапами ремонта на своей странице в TikTok. Она пошутила, что после покупки дома они "ввязались в авантюру". Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как пара ремонтирует дом в селе

Девушка призналась, что работы и в доме, и во дворе очень много. Сначала пара приступила к уборке, так как на территории скопилось много мусора.

"Мы купили дом в деревне и оказались в настоящей авантюре. Работы здесь очень много. Начнём с уборки, ведь перед самым ремонтом здесь нужно навести хоть какой-то порядок. Мы начали с гаража", — рассказала девушка.

Как оказалось, в доме никто не жил пять лет, а то и дольше. За это время там скопилось очень много мусора, поэтому работы хватит надолго.

Видео дня

"Но мы не из тех, кто боится запачкать руки. Поэтому потихоньку будем всё расгребать, выносить лишнее и возвращать дом к жизни", — отметила пара.

Девушка рассказала, что по профессии она — дизайнер интерьеров. Поэтому, прежде всего, она начала обдумывать, как можно изменить обстановку в доме и как обустроить пространство. Впрочем, пока вместо выбора мебели и декора ей приходится выносить много мешков с мусором.

"И всё же, когда понимаешь, что делаешь всё это ради себя и своего будущего классного дома, то даже убираться становится как-то приятнее. Однако впереди ещё куча работы", — подчеркнула девушка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка прожила шесть лет в Европе и решила вернуться на Родину. Женщина вместе с семьёй приобрела старенький дом в селе на Буковине. По её словам, за границей не всё так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Поэтому она объяснила свой выбор.

Семья украинки Юлии купила дом в деревне и приступила к его капитальному ремонту. Женщина рассказала, во сколько им обошлось устройство новой крыши в доме.

Кроме того, украинка Елена приобрела дом в деревне и рассказала о преимуществах собственного жилья и недостатках съемной квартиры. По словам женщины, ее семья не планировала переезд из города. Окончательно они решили, что будут уезжать, примерно за месяц до самого отъезда.