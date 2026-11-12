Дом в селе или арендованная квартира в городе: украинка объяснила, где жить выгоднее

Украинка Елена приобрела дом в селе и рассказала о преимуществах собственного жилья и минусах съемной квартиры. По словам женщины, ее семья не планировала переезд из города. Окончательно они решили, что будут ехать, примерно за месяц до самого отъезда.

Для семьи Елены это не было решением, к которому они долго готовились. Она подчеркнула, что обстоятельства сложились так, что нужно было действовать. Поэтому для женщины это вопрос не только комфорта, стоимости или удобства, а потому, что самое важное — иметь место, где можно остаться.

Об этом Елена рассказала в своем блоге на странице TikTok. Подробнее – читайте в материале Фокуса.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Что выбрать: дом в селе или арендованную квартиру в городе

По словам Елены, для нее дом – это, прежде всего, свобода. Свой двор, собственное пространство, когда никто не ограничивает, сколько у тебя детей, собак или кошек.

Впрочем, есть и другая сторона. Женщина отметила, что дом в селе – это бесконечная работа, которая просто никогда не кончается. Постоянно что-то нужно делать, ремонтировать, а значит, это дополнительные вложения.

Видео дня

Что касается арендованной квартиры, то это, казалось бы, проще: нашли жилье, обустроились, выбрали детям садик, школу и живете своей жизнью. Однако, Елена поинтересовалась, что нужно делать, если через несколько месяцев владелец сообщит, что собирается продавать квартиру, или просто попросит освободить ее.

"Это снова поиски, снова переезд, снова нужно подстраиваться под новый адрес. А это не так просто, особенно когда у вас есть дети. Вы уже можете быть привязаны к конкретному району, школе, саду… А если у вас есть домашние животные, то поиск квартиры превращается в отдельный квест. Я уже молчу о том, что не каждый владелец согласится сдавать квартиру с тремя детьми, двумя собаками и двумя котами", — рассказала женщина.

Кроме этого, одним важным моментом для Елены есть вещи. Ее семье нужно перевезти часть мебели, бытовой техники, детских вещей, игрушек и многое, что накопилось за годы. И далеко не все можно забрать с собой в съемную квартиру, отметила женщина.

"Да, у нас сейчас много забот, работы и расходов, но никто не скажет нам завтра уезжать. Это только мои размышления", — добавила Елена.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Луцке выставили на продажу дом на колесах в 1997 году. Вес такого "дома" составляет 1 500 килограммов. За нее просят 6800 долларов. Такая цена вызвала бурную дискуссию в сети.

На рынке недвижимости появился бюджетный дом в Ивано-Франковской области. Его стоимость составляет всего 6,5 тысячи долларов. Объект расположен в уютном селе.

Кроме того, в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области продают кирпичное здание за 8 500 долларов. В столице – 80 километров, а рядом находятся города Яготин и Березань.