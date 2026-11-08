"Давно так не смеялся": на западе Украины продают дом с газом за $6500 (фото)

На рынке недвижимости появился недорогой дом в Ивано-Франковской области. Его стоимость составляет всего 6,5 тысяч долларов. Объект расположен в уютном селе.

В селе Жабокруки, в 40 км от Ивано-Франковска, продается старый дом площадью 52 квадратных метра. Как отмечается в видеообзоре, к дому уже подведены все необходимые коммуникации. Фокус обратил внимание на это предложение.

"Дом в жилом состоянии площадью 52 м². Электричество и газ подключены. Отопление печное, вода из колодца", – говорится в сообщении.

Так выглядит дом изнутри Фото: Instagram Так выглядит дом изнутри Фото: Instagram

Помимо самого дома будущие владельцы получат земельный участок с дополнительными хозяйственными постройками.

"Участок площадью 9,3 сотки с летней кухней и хозяйственными постройками", – отмечает автор видео.

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Это место привлекает своей тишиной и удаленностью от шумных мегаполисов.

"Это Ивано-Франковская область, село Жабокруки, расположенное в 40 км от Франковска. Село очень маленькое и уютное, настоящий рай для интроверта", – так описывают местность в объявлении.

В комментариях предложение не получило положительной оценки.

"5 лет назад он стоил 500 долларов";

"Нет, не стоит. Это не дом, это хибара, которая разваливается";

"Дом неплохой, но не за такие деньги";

Обсуждение в комментариях Фото: Facebook Обсуждение в комментариях Фото: Facebook

"Всё, наверное, в плесени";

"Гривен, да";

"Давно так не смеялся".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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