"Давно так не смеялся": на западе Украины продают дом с газом за $6500 (фото)
На рынке недвижимости появился недорогой дом в Ивано-Франковской области. Его стоимость составляет всего 6,5 тысяч долларов. Объект расположен в уютном селе.
В селе Жабокруки, в 40 км от Ивано-Франковска, продается старый дом площадью 52 квадратных метра. Как отмечается в видеообзоре, к дому уже подведены все необходимые коммуникации. Фокус обратил внимание на это предложение.
"Дом в жилом состоянии площадью 52 м². Электричество и газ подключены. Отопление печное, вода из колодца", – говорится в сообщении.
Помимо самого дома будущие владельцы получат земельный участок с дополнительными хозяйственными постройками.
"Участок площадью 9,3 сотки с летней кухней и хозяйственными постройками", – отмечает автор видео.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Это место привлекает своей тишиной и удаленностью от шумных мегаполисов.
"Это Ивано-Франковская область, село Жабокруки, расположенное в 40 км от Франковска. Село очень маленькое и уютное, настоящий рай для интроверта", – так описывают местность в объявлении.
В комментариях предложение не получило положительной оценки.
- "5 лет назад он стоил 500 долларов";
- "Нет, не стоит. Это не дом, это хибара, которая разваливается";
- "Дом неплохой, но не за такие деньги";
- "Всё, наверное, в плесени";
- "Гривен, да";
- "Давно так не смеялся".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Молодая пара, Ирина и Денис, взялась за восстановление старого деревенского домика.
- Ярослава девять лет назад покинула город и переехала в село в Днепропетровской области. Заброшенный дом она превратила в музей под открытым небом, а рядом создала улиточную ферму.
Кроме того, супруги-переселенцы Елена и Дмитрий приобрели дом во Франции – в трёх часах езды от океана.