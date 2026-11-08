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"Давно так не сміявся": на заході України продають будинок з газом за $6500 (фото)

Будинок в селі купити на Прикарпатті
У селі Жабокруки за 40 км від Івано-Франківська продається будинок | Фото: Instagram

На ринку нерухомості з'явився бюджетний будинок в Івано-Франківській області. Його вартість становить усього 6,5 тисяч доларів. Об'єкт розташований у затишному селі.

У селі Жабокруки за 40 км від Івано-Франківська продається старий будинок площею 52 квадратні метри. Як зазначається у відеоогляді, до помешкання вже підведені всі необхідні комунікації. Фокус звернув увагу на цю пропозицію.

"Будинок у житловому стані площею 52 м². Світло та газ заведені. Опалення пічне, вода з криниці", – йдеться в повідомленні.

Будинок в селі купити на Прикарпатті
Такий вигляд має будинок всередині
Фото: Instagram
Будинок в селі купити на Прикарпатті
Такий вигляд має будинок всередині
Фото: Instagram

Окрім самого будинку, майбутні власники отримають земельну ділянку з додатковими господарськими спорудами.

"Ділянка площею 9,3 сотки з літньою кухнею і господарськими будівлями", – зазначає автор відео.

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Локація приваблює своєю тишею та віддаленістю від шумних мегаполісів.

"Це Івано-Франківська область, село Жабокруки за 40 км від Франківська. Село дуже маленьке і затишне, рай для інтроверта", – описують місцевість в оголошенні.

У коментарях не оцінили пропозицію.

  • "5 років назад коштував доларів 500";
  • "Ні, не коштує. Це не будинок, це хата, яка руйнується";
  • "Будинок не поганий, але не на ці кошти";
Обговорення у коментарях
Обговорення у коментарях
Фото: Facebook
Обговорення у коментарях
Обговорення у коментарях
Фото: Facebook
  • "Все в плісняві, напевно";
  • "Гривень, так";
  • "Давно так не сміявся".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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