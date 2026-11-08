"Давно так не сміявся": на заході України продають будинок з газом за $6500 (фото)

На ринку нерухомості з'явився бюджетний будинок в Івано-Франківській області. Його вартість становить усього 6,5 тисяч доларів. Об'єкт розташований у затишному селі.

У селі Жабокруки за 40 км від Івано-Франківська продається старий будинок площею 52 квадратні метри. Як зазначається у відеоогляді, до помешкання вже підведені всі необхідні комунікації. Фокус звернув увагу на цю пропозицію.

"Будинок у житловому стані площею 52 м². Світло та газ заведені. Опалення пічне, вода з криниці", – йдеться в повідомленні.

Такий вигляд має будинок всередині Фото: Instagram Такий вигляд має будинок всередині Фото: Instagram

Окрім самого будинку, майбутні власники отримають земельну ділянку з додатковими господарськими спорудами.

"Ділянка площею 9,3 сотки з літньою кухнею і господарськими будівлями", – зазначає автор відео.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Локація приваблює своєю тишею та віддаленістю від шумних мегаполісів.

"Це Івано-Франківська область, село Жабокруки за 40 км від Франківська. Село дуже маленьке і затишне, рай для інтроверта", – описують місцевість в оголошенні.

У коментарях не оцінили пропозицію.

"5 років назад коштував доларів 500";

"Ні, не коштує. Це не будинок, це хата, яка руйнується";

"Будинок не поганий, але не на ці кошти";

Обговорення у коментарях Фото: Facebook Обговорення у коментарях Фото: Facebook

"Все в плісняві, напевно";

"Гривень, так";

"Давно так не сміявся".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молода пара, Ірина та Денис, береться відродити старий сільський будиночок.

Ярослава дев'ять років тому покинула місто й переїхала в село на Дніпропетровщині. Занедбану хату вона перетворила на музей просто неба, а поруч створила равликову ферму.

Також подружжя переселенців Олена та Дмитро придбало будинок у Франції – за три години їзди від океану.