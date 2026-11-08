"Давно так не сміявся": на заході України продають будинок з газом за $6500 (фото)
На ринку нерухомості з'явився бюджетний будинок в Івано-Франківській області. Його вартість становить усього 6,5 тисяч доларів. Об'єкт розташований у затишному селі.
У селі Жабокруки за 40 км від Івано-Франківська продається старий будинок площею 52 квадратні метри. Як зазначається у відеоогляді, до помешкання вже підведені всі необхідні комунікації. Фокус звернув увагу на цю пропозицію.
"Будинок у житловому стані площею 52 м². Світло та газ заведені. Опалення пічне, вода з криниці", – йдеться в повідомленні.
Окрім самого будинку, майбутні власники отримають земельну ділянку з додатковими господарськими спорудами.
"Ділянка площею 9,3 сотки з літньою кухнею і господарськими будівлями", – зазначає автор відео.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Локація приваблює своєю тишею та віддаленістю від шумних мегаполісів.
"Це Івано-Франківська область, село Жабокруки за 40 км від Франківська. Село дуже маленьке і затишне, рай для інтроверта", – описують місцевість в оголошенні.
У коментарях не оцінили пропозицію.
- "5 років назад коштував доларів 500";
- "Ні, не коштує. Це не будинок, це хата, яка руйнується";
- "Будинок не поганий, але не на ці кошти";
- "Все в плісняві, напевно";
- "Гривень, так";
- "Давно так не сміявся".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Молода пара, Ірина та Денис, береться відродити старий сільський будиночок.
- Ярослава дев'ять років тому покинула місто й переїхала в село на Дніпропетровщині. Занедбану хату вона перетворила на музей просто неба, а поруч створила равликову ферму.
Також подружжя переселенців Олена та Дмитро придбало будинок у Франції – за три години їзди від океану.