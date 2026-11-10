В Луцке продают дом на колесах за $6 800: украинцы считают его "хламом" (видео)

В Луцке выставили на продажу дом на колесах 1997 года выпуска. Вес такого "жилища" составляет 1 500 килограммов. За него просят 6 800 долларов. Такая цена вызвала бурную дискуссию в сети.

В вагончике есть всё необходимое: несколько спальных мест, обеденная зона, туалет и кухня с холодильником. Подробнее об этом — читайте далее в материале Фокуса.

Как выглядит дом на колесах

На опубликованном видео видно, что внутри есть обеденная зона со столом, который опускается: подушки сдвигаются, и образуется большое спальное место. Кроме того, в доме много тумбочек для хранения вещей, есть подсветка, а также кухня с холодильником, микроволновой печью и раковиной с умывальником.

Кроме того, внутри установлена газовая плита с тремя конфорками, вытяжка, а на окнах — москитные сетки и жалюзи.

"Всё цело, всё работает", — отметила автор ролика.

Видео дня

Кроме того, в доме на колесах есть отопление и отдельный туалет, в котором установлен люк с вытяжкой. Во второй комнате с дверью стоит двуспальная кровать.

"Еще есть дополнительная кровать и уголок со столом, где подушки тоже можно сдвинуть, чтобы образовалась зона для отдыха", — рассказала женщина.

Вес дома на колесах — 1 500 килограммов. Он был выпущен ещё в 1997 году. Сейчас эту "квартирку" продают за 6 800 долларов. Эта цена немало озадачила украинцев и вызвала бурную дискуссию в комментариях.

"В Луцке продают дом на колесах 1997 года выпуска. Парадокс — в Европе это металлолом, а у нас стоимость 6 800 долларов. Где тут логика?";

"Купили там за копейки и пригнали в Украину, чтобы продать по дорогой цене";

"Вы что, с ума сошли? Это классный дом! Всё новое, в идеальном состоянии, очень много спальных мест, всё необходимое есть. Посмотрите, что на ОЛХ продают. Это абсолютно нормальная цена";

"Поверьте, в Европе это не металлолом. В Германии это даже модно, и цены намного выше. Так что 6 800 долларов за такое — это ещё и дешево";

"Состояние нормальное, жить можно, чисто и всё есть. Класно ездить в отпуск с таким";

"Моя коллега купила новый прицеп на колесах за 20 тысяч евро. Так что этот за такую цену и в таком состоянии — очень удачное решение";

"Это не металлолом для Европы, а вполне приличный трейлер";

"Только плесень уберите хлоркой, спасибо".

Реакция украинцев на дом на колесах Фото: Telegram Реакция украинцев на дом на колесах Фото: Telegram Реакция украинцев на дом на колесах Фото: Telegram Реакция украинцев на дом на колесах Фото: Telegram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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