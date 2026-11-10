У Луцьку продають дім на колесах за $6 800: українці вважають це "брухтом" (відео)

У Луцьку виставили на продаж будинок на колесах 1997 року. Вага такої "оселі" становить 1 500 кілограмів. За неї просять 6 800 доларів. Така ціна викликала бурхливу дискусію у мережі.

У вагончику є все необхідне: кілька спальних місць, обідня зона, туалет та кухня з холодильником. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як виглядає дім на колесах

На оприлюдненому відео можна побачити, що всередині є обідня зона зі столом, який опускається: подушки зміщаються і робиться велике спальне місце. Крім цього, у будинку багато тумбочок для зберігання речей, є підсвітка, а також кухня з холодильником, мікрохвильовою піччю й раковиною з умивальником.

Також усередині розміщена газова плитка із трьома конфорками, витяжка, а на вікнах встановлено москітні сітки й жалюзі.

"Все ціле, все працює", — зазначила авторка ролику.

Видео дня

Крім цього, будинок на колесах має опалення, окремий туалет, в якому є люк із витяжкою. У другій кімнаті з дверима стоїть двоспальне ліжко.

"Ще є додаткове ліжко і місце зі столом, в якому подушки також зміщуються і робиться зона для відпочинку", — розповіла жінка.

Вага будинку на колесах – 1 500 кілограмів. Його випустили у далекому 1997 році. Наразі "квартирку" продають за 6 800 доларів. Ціна неабияк спантеличила українців і викликала бурхливу дискусію у коментарях.

"У Луцьку продають дім на колесах 1997 року. Парадокс — в Європі це брухт, а у нас вартість 6 800 доларів. Де логіка?";

"Купили там за копійки і пригнали в Україну, щоб задорого продать";

"Ви що гоните? Це класний будинок! Все нове, в ідеальному стані, дуже багато спальних місць, все необхідне є. Подивіться, що на ОЛХ продають. Це абсолютно нормальна ціна";

"Повірте, в Європі це не брухт. У Германії це навіть модно і ціни набагато вищі. Так що 6 800 доларів за таке – це ще й дешево";

"Нормальний стан, жити можна, чисто і все є. Класно їздити у відпустки з таким";

"Моя колега купила новий причіп на колесах за 20 тисяч євро. Так що цей за таку ціну і стан — дуже вдале рішення";

"Це не брухт для Європи, а доволі пристойний трейлер";

"Тільки плісняву приберіть хлорочкою, дякую".

Реакція українців на дім на колесах Фото: Telegram Реакція українців на дім на колесах Фото: Telegram Реакція українців на дім на колесах Фото: Telegram Реакція українців на дім на колесах Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На ринку нерухомості з'явився бюджетний будинок в Івано-Франківській області. Його вартість становить усього 6,5 тисяч доларів. Об'єкт розташований у затишному селі.

У селі Лук’янівка Броварського району Київської області продають цегляний будинок за 8 500 доларів. До столиці – 80 кілометрів, а поруч знаходяться міста Яготин та Березань.

Крім того, в Івано-Франківській області з'явилося у продажу ціле господарство. За будинок серед гір та майже півтора гектара землі власники просять лише $18 тисяч.