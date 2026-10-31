Всі люди сміються: у Карпатах продають будинок з хазяйством за $18 тисяч (фото)

В Івано-Франківській області, у живописному куточку Карпат, з'явилося у продажу ціле господарство. За будинок серед гір та майже півтора гектара землі власники просять лише $18 тисяч.

Блогер Назарій показав усі переваги цієї локації. На території стоїть сама хата, а також стайня та земельна ділянка. Як зазначає автор, житло хоч і занедбане, але має перспективу. Чому люди сміються з ціни, – читайте у матеріалі Фокусу.

"За $18 тисяч, друзі, в горах продається господарство. Тут майже 1,5 гектара землі. Рівне поле, вгорі там лісочок. Вже покинута, люди тут давно не живуть, але можна, в принципі, в ній жити, доробляти", – розповідає Назарій.

Блогер Назарій показав усі переваги цієї локації Фото: TikTok

За його словами, будинок потребує ремонту, але всередині є все необхідне для життя на перший час: ліжко з дуба та гуцульська піч.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Багато землі

Окрім хати, потенційні покупці отримують чималу територію з потічком внизу та можливостями для господарювання чи відпочинку: "Така ділянка – 25 соток під будівництво. Можна і продати частину. Якщо почистити тут, то можна пасти худобу, стайня є нормальна".

Так виглядає будинок всередині Фото: TikTok Так виглядає будинок всередині Фото: TikTok

Будинок розташований у Косівському районі, у селі Великий Рожин. Туди досить складно доїхати, адже дорога до ділянки заросла, проте автор запевняє, що це питання легко вирішити.

"Дорога, до речі, до діляночки робиться там нижче, а сюди трошки під’їзд треба зробити, бо заросло, і все", – зазначає він.

Люди сміються з пропозиції

Люди у коментарях не поділяють ентузіазму Назарія.

"Ця хата коштує 3 тисячі від сили, бійтеся Бога, їй сто років", — написала одна глядачка. Інші додають: "Задурно не хочу".

Коментарі від глядачів Фото: TikTok Коментарі від глядачів Фото: TikTok

Ще хтось "підколює" у відповідь: "Хлопці, 500 доларів, і то шкода".

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У селі Стриганці на Івано-Франківщині виставили на продаж цегляний будинок, до якого підведені газ і світло. За житло площею 46 кв. м разом із присадибною ділянкою майже на 21 сотку просять 11 тисяч доларів.

Власною історією поділилися й автори YouTube-каналу "Мы из Бахмута". Через повномасштабне вторгнення родина мусила виїхати з рідного міста, але згодом переселенці облаштували власний будинок на Хмельниччині.

Проте не кожна історія про нерухомість отримує схвалення в мережі. Наприклад, відеоогляд цегляного будинку в Яготині від рієлтора Антона (@rieltorantonantonenko) викликав обурення користувачів TikTok і став приводом для хвилі критики.