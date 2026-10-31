Все смеются: в Карпатах продают дом с хозяйством за $18 тысяч (фото)
В Ивано-Франковской области, в живописном уголке Карпат, появилось в продаже целое хозяйство. За дом среди гор и почти полтора гектара земли владельцы просят всего $18 тысяч.
Блогер Назарий показал все преимущества этого места. На территории находится сам дом, а также конюшня и земельный участок. Как отмечает автор, дом хоть и запущен, но имеет перспективу. Почему люди смеются над ценой, – читайте в материале Фокуса.
"За $18 тысяч, друзья, в горах продается усадьба. Здесь почти 1,5 гектара земли. Ровное поле, наверху там лесок. Уже заброшенное, люди здесь давно не живут, но можно, в принципе, в нем жить, достраивать", – рассказывает Назарий.
По его словам, дом нуждается в ремонте, но внутри есть все необходимое для проживания на первое время: кровать из дуба и гуцульская печь.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Много земли
Помимо дома, потенциальные покупатели получают немалый участок с ручьем внизу и возможностями для ведения хозяйства или отдыха: "Такой участок – 25 соток под застройку. Можно и часть продать. Если здесь привести в порядок, то можно пасти скот, конюшня нормальная".
Дом расположен в Косовском районе, в селе Великий Рожин. Добраться туда довольно сложно, ведь дорога к участку заросла, однако автор уверяет, что эту проблему легко решить.
"Дорога, кстати, к участку прокладывается там, ниже, а сюда нужно сделать небольшой подъезд, потому что заросло, и все", – отмечает он.
Люди смеются над этим предложением
Люди в комментариях не разделяют энтузиазма Назария.
"Этот дом стоит $3 тысячи, не больше, боже мой, ему сто лет", – написала одна зрительница. Другие добавляют: "Даже задарма не хочу".
Еще кто-то в ответ "подкалывает": "Ребята, 500 долларов, и это жалко".
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом, к которому подведены газ и электричество. За жилье площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком площадью почти 21 сотка просят $11 тысяч.
- Своей историей поделились и авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабного вторжения семья была вынуждена уехать из родного города, но впоследствии переселенцы обустроили собственный дом в Хмельницкой области.
Однако не каждая история о недвижимости находит одобрение в сети. Например, видеообзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) вызвал возмущение пользователей TikTok и стал поводом для волны критики.