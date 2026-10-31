Все смеются: в Карпатах продают дом с хозяйством за $18 тысяч (фото)

В Ивано-Франковской области, в живописном уголке Карпат, появилось в продаже целое хозяйство. За дом среди гор и почти полтора гектара земли владельцы просят всего $18 тысяч.

Блогер Назарий показал все преимущества этого места. На территории находится сам дом, а также конюшня и земельный участок. Как отмечает автор, дом хоть и запущен, но имеет перспективу. Почему люди смеются над ценой, – читайте в материале Фокуса.

"За $18 тысяч, друзья, в горах продается усадьба. Здесь почти 1,5 гектара земли. Ровное поле, наверху там лесок. Уже заброшенное, люди здесь давно не живут, но можно, в принципе, в нем жить, достраивать", – рассказывает Назарий.

Блогер Назарий показал все преимущества этого места Фото: TikTok

По его словам, дом нуждается в ремонте, но внутри есть все необходимое для проживания на первое время: кровать из дуба и гуцульская печь.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Много земли

Помимо дома, потенциальные покупатели получают немалый участок с ручьем внизу и возможностями для ведения хозяйства или отдыха: "Такой участок – 25 соток под застройку. Можно и часть продать. Если здесь привести в порядок, то можно пасти скот, конюшня нормальная".

Вот как выглядит дом изнутри Фото: TikTok Вот как выглядит дом изнутри Фото: TikTok

Дом расположен в Косовском районе, в селе Великий Рожин. Добраться туда довольно сложно, ведь дорога к участку заросла, однако автор уверяет, что эту проблему легко решить.

"Дорога, кстати, к участку прокладывается там, ниже, а сюда нужно сделать небольшой подъезд, потому что заросло, и все", – отмечает он.

Люди смеются над этим предложением

Люди в комментариях не разделяют энтузиазма Назария.

"Этот дом стоит $3 тысячи, не больше, боже мой, ему сто лет", – написала одна зрительница. Другие добавляют: "Даже задарма не хочу".

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Еще кто-то в ответ "подкалывает": "Ребята, 500 долларов, и это жалко".

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом, к которому подведены газ и электричество. За жилье площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком площадью почти 21 сотка просят $11 тысяч.

Своей историей поделились и авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабного вторжения семья была вынуждена уехать из родного города, но впоследствии переселенцы обустроили собственный дом в Хмельницкой области.

Однако не каждая история о недвижимости находит одобрение в сети. Например, видеообзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) вызвал возмущение пользователей TikTok и стал поводом для волны критики.