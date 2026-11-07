Під Києвом продають будинок з розваленим ґанком за $8500: мережа обурилась (фото)

У селі Лук’янівка Броварського району Київської області продають цегляний будинок за 8 500 доларів. До столиці – 80 кілометрів, а поруч знаходяться міста Яготин та Березань.

Ціна за такий будинок викликала ажіотаж у мережі. Деякі користувачі обурились станом житла і заявили, що його вартість не співпадає з умовами в оселі. Про це стало відомо на сторінці у TikTok рієлтора Антона Антоненка. Детальніше – розповість Фокус.

Як виглядає будинок

Житло розташоване у селі Лук’янівка Броварського району, до столиці – 80 кілометрів. Є сполучення маршрутів з Києвом, що дуже зручно. За словами рієлтора, оселю будували у 1990 році.

"Поселення у селі чорнобильське, це нове село. Є сполучення маршрутів з Києвом, дуже зручно", — зазначив чоловік.

Будинок всередині Фото: TikTok Розвалений вхід у будинок Фото: TikTok

У селі є школа, лікарня та багато магазинів. На території двору город, посаджено фруктові дерева, є господарський блок та погріб. Загалом ділянка 25 соток.

Видео дня

Рієлтор зізнався, що дах будинку у гарному стані, а от всередині житло потребує капітального ремонту. Він наголосив, що на ринку зараз таких осель з ремонтами немає.

На опублікованих кадрах видно, що всередині будинку є веранда, кухня та три кімнати. Також розташована піч, яку, за словами рієлтора, треба викинути та зробити там санвузол.

Мережа обурилась станом житла. Дехто вважає, що 8 500 доларів за такий будинок – дуже багато, і там треба все змінювати.

"Згубна справа";

"Ви на приколі?";

"Такі будинки будувались з 1986 року. Такий будинок має цегляну коробку. Усі міжкімнатні перегородки із дерева. За такий час там нема нічого живого, треба все викидати. Це продається тільки облуда";

"Сарай за 8 500? Серйозно?";

"Краще купити готовий, дешевше вийде".

Реакція мережі на стан будинку Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина українки Юлії купила будинок у селі і розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.

Українка, яку звуть Карина, показала, як за рік перетворила занедбану квартиру на сучасне помешкання. Вона жартує, що замість новенького iPhone спрямувала кошти на капітальний ремонт.

Крім того, у мережі завірусилось відео будинку, який сім’я придбала за два мільйони гривень. Житло розташоване у Київській області та потребує капітального ремонту.