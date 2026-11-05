Українка купила хату в селі і почала ремонт: "космічні" ціни вразили мережу

Родина українки Юлії купила будинок у селі і розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.

Як виявилось, загалом на ремонт даху сім’я витратила 258 тисяч гривень. Це неабияк шокувало користувачів мережі. Відповідним відео Юлія поділилась на своїй сторінці у TikTok. Детальніше – розповість Фокус.

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Скільки коштує новий дах у 2026 році

За словами Юлії, вони закупили лісу на 43 тисячі гривень. Це при тому, що родина не замінювала дах повністю, оскільки більша частина дерева була у чудовому стані.

На метал, вітрові планки, підкови, саморізи та цвяхи сім’я витратила 93 тисячі гривень. Ремонт фронтонів даху разом із роботою обійшовся у 20 000.

"За роботу майстрам заплатили 102 тисячі гривень. Загалом новий дах площею 152 квадратних метри обійшовся нам у 258 тисяч гривень", — розповіла жінка.

Видео дня

Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok Ремонт даху будинку у селі Фото: TikTok

Даний ролик Юлії набрав у мережі вже понад 20,5 тисяч переглядів. Деякі користувачі у коментарях зазначили, що у нинішні часи ціна такого даху дуже велика.

"Це дешево чи дорого?" — запитала одна із користувачок. На що їй відповіли, що це нормальна ціна, бо декому взагалі ремонт обійшовся у 460 тисяч гривень.

"Це дуже дорого", — зазначила інша жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка, яку звуть Карина, показала, як за рік перетворила занедбану квартиру на сучасне помешкання. Вона жартує, що замість новенького iPhone спрямувала кошти на капітальний ремонт.

Також українка на імʼя Альона Агафонова розповіла, скільки вона вклала у ремонт і чого тільки немає тепер у будинку.

Крім того, у мережі завірусилось відео будинку, який сім’я придбала за два мільйони гривень. Житло розташоване у Київській області та потребує капітального ремонту.