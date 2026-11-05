Українка купила хату в селі і почала ремонт: "космічні" ціни вразили мережу
Родина українки Юлії купила будинок у селі і розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.
Як виявилось, загалом на ремонт даху сім’я витратила 258 тисяч гривень. Це неабияк шокувало користувачів мережі. Відповідним відео Юлія поділилась на своїй сторінці у TikTok. Детальніше – розповість Фокус.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Скільки коштує новий дах у 2026 році
За словами Юлії, вони закупили лісу на 43 тисячі гривень. Це при тому, що родина не замінювала дах повністю, оскільки більша частина дерева була у чудовому стані.
На метал, вітрові планки, підкови, саморізи та цвяхи сім’я витратила 93 тисячі гривень. Ремонт фронтонів даху разом із роботою обійшовся у 20 000.
"За роботу майстрам заплатили 102 тисячі гривень. Загалом новий дах площею 152 квадратних метри обійшовся нам у 258 тисяч гривень", — розповіла жінка.
Даний ролик Юлії набрав у мережі вже понад 20,5 тисяч переглядів. Деякі користувачі у коментарях зазначили, що у нинішні часи ціна такого даху дуже велика.
"Це дешево чи дорого?" — запитала одна із користувачок. На що їй відповіли, що це нормальна ціна, бо декому взагалі ремонт обійшовся у 460 тисяч гривень.
"Це дуже дорого", — зазначила інша жінка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка, яку звуть Карина, показала, як за рік перетворила занедбану квартиру на сучасне помешкання. Вона жартує, що замість новенького iPhone спрямувала кошти на капітальний ремонт.
- Також українка на імʼя Альона Агафонова розповіла, скільки вона вклала у ремонт і чого тільки немає тепер у будинку.
Крім того, у мережі завірусилось відео будинку, який сім’я придбала за два мільйони гривень. Житло розташоване у Київській області та потребує капітального ремонту.