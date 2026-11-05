Украинка купила дом в селе и начала ремонт: "космические" цены поразили сеть

Семья украинки Юлии купила дом в деревне и приступила к его капитальному ремонту. Женщина рассказала, во сколько им обошлась установка новой крыши на доме.

Как оказалось, в общей сложности на ремонт крыши семья потратила 258 тысяч гривен. Это сильно шокировало пользователей сети. Соответствующее видео Юлия опубликовала на своей странице в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

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Сколько стоит новая крыша в 2026 году

По словам Юлии, они закупили древесину на 43 тысячи гривен. При этом семья не меняла крышу полностью, поскольку большая часть деревянных элементов находилась в отличном состоянии.

На металл, ветровые планки, подковы, саморезы и гвозди семья потратила 93 тысячи гривен. Ремонт фронтонов крыши вместе с работой обошёлся в 20 000.

"За работу мастерам заплатили 102 тысячи гривен. В целом новая крыша площадью 152 квадратных метра обошлась нам в 258 тысяч гривен", — рассказала женщина.

Видео дня

Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok Ремонт крыши дома в деревне Фото: TikTok

Этот ролик Юлии набрал в сети уже более 20,5 тысяч просмотров. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что в наши дни цена такой крыши очень высока.

"Это дешево или дорого?" — спросила одна из пользовательниц. На что ей ответили, что это нормальная цена, ведь у некоторых ремонт обошёлся вообще в 460 тысяч гривен.

"Это очень дорого", — отметила другая женщина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка по имени Карина показала, как за год превратила запущенную квартиру в современное жилье. Она шутит, что вместо новенького iPhone направила средства на капитальный ремонт.

Также украинка по имени Алена Агафонова рассказала, сколько она вложила в ремонт и чего только нет теперь в доме.

Кроме того, в сети стало вирусным видео дома, который семья приобрела за два миллиона гривен. Дом расположен в Киевской области и требует капитального ремонта.