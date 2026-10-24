Украинка вместо iPhone обустроила заброшенную квартиру: теперь ей все завидуют (фото)
Украинка по имени Карина показала, как за год превратила запущенную квартиру в современное жилье. Она шутит, что вместо новенького iPhone потратила деньги на капитальный ремонт. Фотографии "до" и "после" уже активно обсуждают в соцсетях.
Девушка опубликовала архивные фотографии, сделанные в разгар работ, которые велись ещё в прошлом году. На них видно старый потолок с узорами, содранные обои, снесенные перегородки и разобранные коммуникации. Отдельные кадры показывают полностью демонтированный санузел, мешки со строительными смесями и оголенную проводку под потолком. Как выглядит квартира сейчас – читайте в материале Фокуса.
Одно из фото с красным полом и кабелями автор подписала с юмором: "Извини, вишневый айфончик, не в этом году".
Теперь все соседи завидуют
Капитальный ремонт потребовал немало сил, терпения и денег. Зато результат, как отмечают пользователи, стоит затраченных средств.
Некогда запущенное жилье превратилось в стильное жилище в стиле минимализма. В комнате появилось лаконичное освещение, светлый ламинат, серый мягкий диван, деревянные реечные панели на стенах и большой телевизор.
Просматривая старые фотографии, блогерша призналась, что уже успела забыть много мелочей, а снимки вернули её в те дни вместе с тогдашним настроением.
"Как здорово натыкаться на такие фото, ведь со временем забываются именно мелочи. А эти фото буквально максимально перенесли меня в то время и даже в то состояние и настроение. Мне казалось, что мы его никогда не закончим", – написала она.
Сейчас хозяева наслаждаются уютом в новой квартире. Устроиться на обновленном диване успел и домашний питомец – кот.
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Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Недалеко от моря, в селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области, продается недорогое жилье за 5 200 долларов. Вместе с домом покупателю достанутся забор и многочисленные хозяйственные постройки.
- В одесском селе Малое ищется новый хозяин для двухэтажного кирпичного дома с мансардой. Владелец просит 8 тысяч долларов, однако готов торговаться.
Кроме того, украинка Лена, которая уже два с половиной года живёт с семьёй в Германии, рассказала, как всего за 50 евро ей удалось купить дачный участок с небольшим домиком.