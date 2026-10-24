Украинка вместо iPhone обустроила заброшенную квартиру: теперь ей все завидуют (фото)

Украинка по имени Карина показала, как за год превратила запущенную квартиру в современное жилье. Она шутит, что вместо новенького iPhone потратила деньги на капитальный ремонт. Фотографии "до" и "после" уже активно обсуждают в соцсетях.

Девушка опубликовала архивные фотографии, сделанные в разгар работ, которые велись ещё в прошлом году. На них видно старый потолок с узорами, содранные обои, снесенные перегородки и разобранные коммуникации. Отдельные кадры показывают полностью демонтированный санузел, мешки со строительными смесями и оголенную проводку под потолком. Как выглядит квартира сейчас – читайте в материале Фокуса.

Одно из фото с красным полом и кабелями автор подписала с юмором: "Извини, вишневый айфончик, не в этом году".

Теперь все соседи завидуют

Капитальный ремонт потребовал немало сил, терпения и денег. Зато результат, как отмечают пользователи, стоит затраченных средств.

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Капитальный ремонт потребовал немало сил, терпения и денег Фото: Instagram Капитальный ремонт потребовал немало сил, терпения и денег Фото: Instagram

Некогда запущенное жилье превратилось в стильное жилище в стиле минимализма. В комнате появилось лаконичное освещение, светлый ламинат, серый мягкий диван, деревянные реечные панели на стенах и большой телевизор.

Ремонт в квартире. До и после Фото: Instagram Ремонт в квартире. До и после Фото: Instagram

Просматривая старые фотографии, блогерша призналась, что уже успела забыть много мелочей, а снимки вернули её в те дни вместе с тогдашним настроением.

"Как здорово натыкаться на такие фото, ведь со временем забываются именно мелочи. А эти фото буквально максимально перенесли меня в то время и даже в то состояние и настроение. Мне казалось, что мы его никогда не закончим", – написала она.

Спальня после ремонта Фото: Instagram

Сейчас хозяева наслаждаются уютом в новой квартире. Устроиться на обновленном диване успел и домашний питомец – кот.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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В одесском селе Малое ищется новый хозяин для двухэтажного кирпичного дома с мансардой. Владелец просит 8 тысяч долларов, однако готов торговаться.

Кроме того, украинка Лена, которая уже два с половиной года живёт с семьёй в Германии, рассказала, как всего за 50 евро ей удалось купить дачный участок с небольшим домиком.