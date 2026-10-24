Українка замість iPhone освоїла закинуту квартиру: тепер всі заздрять (фото)

Українка, яку звуть Карина, показала, як за рік перетворила занедбану квартиру на сучасне помешкання. Вона жартує, що замість новенького iPhone спрямувала кошти на капітальний ремонт. Знімки "до" і "після" вже активно обговорюють у соцмережах.

Дівчина опублікувала архівні світлини з розпалу робіт, які тривали ще торік. На них видно стару стелю з візерунками, обдерті шпалери, знесені перегородки та розібрані комунікації. Окремі кадри показують повністю демонтований санвузол, мішки з будівельними сумішами та оголену проводку під стелею. Який вигляд помешкання має зараз – читайте у матеріалі Фокусу.

Одне з фото з червоною підлогою та кабелями авторка підписала з гумором: "Вибач, вишневий айфончик, не в цьому році".

Тепер всі сусіди заздрять

Капітальний ремонт забрав чимало сил, терпіння та грошей. Зате результат, як зазначають користувачі, вартий витрат.

Капітальний ремонт забрав чимало сил, терпіння та грошей Фото: Instagram Капітальний ремонт забрав чимало сил, терпіння та грошей Фото: Instagram

Колись занедбане житло стало стильною оселею в мінімалістичному дизайні. У кімнаті з'явилося лаконічне освітлення, світлий ламінат, сірий м'який диван, дерев'яні рейкові панелі на стінах і великий телевізор.

Видео дня

Ремонт у квартирі. До та після Фото: Instagram Ремонт у квартирі. До та після Фото: Instagram

Переглядаючи старі фото, блогерка зізналася, що вже встигла призабути багато дрібниць, а знімки повернули її в ті дні разом із тодішнім настроєм.

"Як круто натрапляти на такі фото, бо воно з часом забувається, саме дрібниці. А ці фото прямо максимально повернули в той час і навіть в той стан та настрій. Мені здавалося, що ми його ніколи не закінчимо", – написала вона.

Спальня після ремонту Фото: Instagram

Нині господарі насолоджуються затишком у новій квартирі. Вмоститися на оновленому дивані встиг і домашній улюбленець – кіт.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Поблизу моря, у селі Лиман Білгород-Дністровського району на Одещині, продають бюджетне житло за 5 200 доларів. Разом із будинком покупцеві дістануться паркан і численні господарські споруди.

В одеському селі Мале новий господар потрібен двоповерховому цегляному будинку з мансардою. Власник просить 8 тисяч доларів, проте готовий торгуватися.

Також українка Лєна, яка вже два з половиною роки живе з родиною в Німеччині, поділилася історією про те, як лише за 50 євро вдалося купити дачну ділянку з невеликим будиночком.