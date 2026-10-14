"Вложили миллион": украинка иронично рассказала о ремонте (фото)

Украинка по имени Алена Агафонова рассказала, сколько они вложили в ремонт и чего только нет теперь в доме.

Она рассказала об этом в Instagram.

Украинка вложила в ремонт миллион гривен

"Мы вложили миллион в ремонт этого дома, и чего здесь только нет. Отмостки нет. Плинтусов нет. Шкафа в спальне нет. Ролетов и штор нет. Умывальника в ванной нет. Рабочей стиральной машины и сушилки нет. Мусорного бака, системы обратного осмоса, измельчителя отходов нет", — говорит Алена.

Женщина добавила, что красивого забора тоже нет, плитки во дворе нет, а холодильника, который планируется установить, тоже нет.

"Прихожей, где можно было бы обуться, надеть куртку и повесить одежду, тоже нет. В гостиной нет зоны для просмотра телевизора. В детской нет новой мебели. Террасы нет", — сказала автор видео.

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Украинка показала ремонт в доме Фото: TikTok

Украинка показала ремонт в доме Фото: TikTok

Украинка показала ремонт в доме Фото: TikTok

Украинка показала ремонт в доме Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на увиденное:

"Всё будет. Нужно просто ещё один миллион".

"Миллион на сегодняшний день — это уже копейки".

"Зато есть фасад, а это уже чуть ли не полмиллиона на сегодняшний день".

"Мы делали достройку. Итак, на миллион: фундамент 6×7. Стены из газоблоков. (перегородки 3 шт.) Второй этаж — мансарда. Крыша. Всё".

"У меня то же самое".

"Просто была не та валюта, а так, сумма хорошая".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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