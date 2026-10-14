"Вклали мільйон": українка іронічно розповіла про ремонт (фото)

Українка на імʼя Альона Агафонова розказала, скільки вони вклали в ремонт і чого тільки немає тепер у будинку.

Своєю історією вона поділилася в Instagram.

Українка вклала в ремонт мільйон гривень

"Ми вклали мільйон у ремонт цього будинку, і чого тут тільки немає. Відмостки немає. Плінтусів немає. Шафи у спальні немає. Ролетів та штор немає. Рукомийника у ванну немає. Робочої пралки та сушки немає. Сміттєвого баку, зворотнього осмосу, подрібнювача відходів немає", — каже Альона.

Жінка додала, що красивого паркану теж немає, плитки на подвірʼї немає, холодильника, який планується, теж немає.

"Передпокою, щоб взутися, одягнути курточку, повісити, теж немає. TV-зони у вітальні немає. Нових меблів у дитячу немає. Тераси немає", — сказала авторка відео.

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Українка показала ремонт у будинку Фото: TikTok

Українка показала ремонт у будинку Фото: TikTok

Українка показала ремонт у будинку Фото: TikTok

Українка показала ремонт у будинку Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на побачене:

"Все буде. Треба просто ще один мільйон".

"Мільйон на сьогоднішній день — це вже копійки".

"Зате є фасад, а це вже мало не пів мільйона на сьогодні".

"Ми робили добудову. Отже на мільйон: фундамент 6×7. Стіни газоблок. (перестінки 3 шт.) Другий поверх мансарда. Дах. Все".

"У мене так само".

"Просто була не та валюта, а так, сума хороша".

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