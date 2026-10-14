"Вклали мільйон": українка іронічно розповіла про ремонт (фото)
Українка на імʼя Альона Агафонова розказала, скільки вони вклали в ремонт і чого тільки немає тепер у будинку.
Своєю історією вона поділилася в Instagram.
Українка вклала в ремонт мільйон гривень
"Ми вклали мільйон у ремонт цього будинку, і чого тут тільки немає. Відмостки немає. Плінтусів немає. Шафи у спальні немає. Ролетів та штор немає. Рукомийника у ванну немає. Робочої пралки та сушки немає. Сміттєвого баку, зворотнього осмосу, подрібнювача відходів немає", — каже Альона.
Жінка додала, що красивого паркану теж немає, плитки на подвірʼї немає, холодильника, який планується, теж немає.
"Передпокою, щоб взутися, одягнути курточку, повісити, теж немає. TV-зони у вітальні немає. Нових меблів у дитячу немає. Тераси немає", — сказала авторка відео.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Реакція мережі
У коментарях люди відреагували на побачене:
- "Все буде. Треба просто ще один мільйон".
- "Мільйон на сьогоднішній день — це вже копійки".
- "Зате є фасад, а це вже мало не пів мільйона на сьогодні".
- "Ми робили добудову. Отже на мільйон: фундамент 6×7. Стіни газоблок. (перестінки 3 шт.) Другий поверх мансарда. Дах. Все".
- "У мене так само".
- "Просто була не та валюта, а так, сума хороша".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Подружжя переселенців знайшло житло за три години їзди від океану: Олена та Дмитро купили будинок у Франції лише за 10 тисяч євро.
- Різко змінити життя не злякався й українець, який торік вирішився на переїзд і взяв хату в Одеській області за 7 тисяч доларів.
Через обстріли й страх за дітей жінка з прифронтових Сум залишила власну квартиру з ремонтом і переїхала в село.