Под Киевом продают дом с разваленным крыльцом за $8500: сеть возмутилась (фото)

В селе Лукьяновка Броварского района Киевской области продается кирпичный дом за 8 500 долларов. До столицы — 80 километров, а неподалеку находятся города Яготин и Березань.

Цена на такой дом вызвала ажиотаж в сети. Некоторые пользователи возмутились состоянием жилья и заявили, что его стоимость не соответствует условиям в доме. Об этом стало известно на странице в TikTok риелтора Антона Антоненко. Подробнее — расскажет Фокус.

Как выглядит дом

Дом расположен в селе Лукьяновка Броварского района, до столицы — 80 километров. Имеется транспортное сообщение с Киевом, что очень удобно. По словам риэлтора, дом был построен в 1990 году.

"Поселок в Чернобыльском — это новое село. Есть автобусное сообщение с Киевом, что очень удобно", — отметил мужчина.

Состояние дома Фото: TikTok Разрушенный вход в дом Фото: TikTok

В селе есть школа, больница и много магазинов. На территории двора — огород, посажены фруктовые деревья, есть хозяйственный блок и погреб. Общая площадь участка — 25 соток.

Видео дня

Риэлтор признал, что крыша дома в хорошем состоянии, а вот внутри жилье требует капитального ремонта. Он подчеркнул, что на рынке сейчас нет таких домов с уже сделанным ремонтом.

На опубликованных снимках видно, что внутри дома есть веранда, кухня и три комнаты. Также там находится печь, которую, по словам риэлтора, нужно убрать и сделать на её месте санузел.

В сети разразился скандал из-за состояния жилья. Некоторые считают, что 8 500 долларов за такой дом — это слишком дорого, и там нужно всё переделать.

"Гиблое дело";

"Вы что, шутите?";

"Такие дома строились с 1986 года. У такого дома кирпичный каркас. Все межкомнатные перегородки из дерева. За такое время там ничего живого не осталось, нужно всё выбрасывать. Это просто обман";

"Сарай за 8 500? Серьёзно?";

"Лучше купить готовый, дешевле выйдет".

Реакция сети на состояние дома Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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