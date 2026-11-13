Украинка променяла Европу на старый дом в селе: ее выбор удивил (видео)
Украинка прожила шесть лет в Европе и решила вернуться на Родину. Женщина вместе с семьёй приобрела старенький дом в селе на Буковине. По её словам, за границей не всё так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Поэтому она объяснила свой выбор.
Если у тебя нет собственного жилья, значит, большая часть заработка в Европе уходит просто на аренду, призналась женщина. Об этом она рассказала в своём блоге в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Женщина выбрала дом в селе вместо жизни в Европе
По словам украинки, её семья переехала из Сумской области в Черновицкую, в старый дом в деревне. Недавно её спросили: "Если у вас есть деньги, зачем вам старый дом? Почему вы не уехали в Европу и не живёте свободно?".
На это женщина призналась, что шесть лет прожила в Европе. Там она занимала престижные офисные должности, а затем перешла на удаленную работу.
Украинка поняла одну вещь: не всё так прекрасно, как кажется. По её словам, если у вас нет собственного жилья, то значительная часть заработка уходит только на аренду.
"Я всегда мечтала о собственном доме. Поэтому мы вернулись в Украину и купили старый дом на Буковине", — отметила женщина.
За два года семья отремонтировала дом. Женщина сохранила свою работу с немецкими компаниями и сейчас работает удаленно из села. Кроме того, она развивает собственный бизнес — магазин китайского чая.
"Для меня свобода — это возможность самой выбирать, где и как жить", — подчеркнула украинка.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Семья украинки Юлии купила дом в деревне и приступила к его капитальному ремонту. Женщина рассказала, во сколько им обошлось устройство новой крыши в доме.
- Украинка Елена приобрела дом в деревне и рассказала о преимуществах собственного жилья и минусах съемной квартиры. По словам женщины, ее семья не планировала переезд из города. Окончательно они решили, что будут уезжать, примерно за месяц до самого отъезда.
Кстати, стало известно, что в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области продается кирпичный дом за 8 500 долларов. До столицы — 80 километров, а неподалеку находятся города Яготин и Березань.