Українка проміняла Європу на стару хату в селі: її вибір здивував (відео)

Українка шість років прожила в Європі і вирішила повернутись на Батьківщину. Жінка разом із родиною придбала старенький будинок у селі на Буковині. За її словами, за кордоном не все так красиво, як здається на перший погляд. Тому вона пояснила свій вибір.

Якщо не маєш власного житла, значить, велика частина заробітку в Європі йде просто на оренду, зізналась жінка. Про це вона заговорила у своєму блозі в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Жінка обрала хату в селі замість життя в Європі

За словами українки, її родина переїхала із Сумської області у Чернівецьку у старий будинок в селі. Нещодавно в неї запитали: "Якщо є гроші, навіщо вам стара хата? Чому не поїхали в Європу і не живете вільно?".

На це жінка зізналась, що шість років прожила в Європі. Там вона працювала на хороших офісних посадах, а потім перейшла на віддалену роботу.

Українка зрозуміла одну річ: не все так красиво, як здається. За її словами, якщо ви не маєте власного житла, значить, значна частина заробітку йде лише на оренду.

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"Я завжди мріяла про свій дім. Тому ми повернулись в Україну і придбали стару хату на Буковині", — зазначила жінка.

За два роки родина відновила будинок. Жінка зберегла свою роботу із німецькими компаніями і наразі працює віддалено із села. Крім цього, вона розвиває власний бізнес – магазин китайського чаю.

"Для мене свобода – це можливість самій обирати, де і як жити", — наголосила українка.

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До речі, стало відомо, що у селі Лук’янівка Броварського району Київської області продають цегляний будинок за 8 500 доларів. До столиці – 80 кілометрів, а поруч знаходяться міста Яготин та Березань.