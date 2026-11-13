"Ми вляпалися": біженці купили хату в Карпатах за $10 тисяч, а потім дізналися правду

Переселенці купили старий дерев'яний будинок на відокремленому хуторі в Карпатах і відтоді вже п'ять років його відновлюють. Низька ціна обернулася масштабним будівництвом, яке ще не завершене.

Будинок обійшовся родині у 10 тисяч доларів. Власники кажуть, що тоді це була "звичайна стара дерев'яна хата", і про справжній обсяг робіт вони не здогадувалися. Фокус звернув увагу на їхню історію.

Масштаб проблем з'ясувався вже в процесі.

"Коли взялися за ремонт, то зрозуміли, що ми вляпалися", – розповідають господарі. За їхніми словами, нижні балки повністю згнили, тож будинок довелося піднімати на домкратах, аби їх замінити.

Дах, добудова і нові метри

Заміною опорних елементів і фундаменту справа не обмежилася. Подружжя повністю перебудувало дах, збільшило житлову площу та звело велику добудову. "Ми пережили масштабне будівництво", – зазначають вони.

Масштаб проблем з'ясувався вже в процесі Фото: Instagram

За п'ять років щоденної праці завершено лише частину запланованого.

"Сьогодні, через п'ять років, наш дім готовий лише наполовину. Але коли ми дивимося на старі фото, самі не віримо, які разючі зміни відбулися. Ми врятували цю стару хату і вдихнули в неї нове життя", – підсумовують власники.

За п'ять років щоденної праці завершено тільки частину запланованого Фото: Instagram

Історію відновлення будинку та етапи ремонту вони показують у соцмережах. Господарі запрошують користувачів подивитися, що вже вдалося зробити, і підписатися на подальші оновлення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка на ім'я Олена розповіла про свій переїзд із міста в село. Разом із чоловіком вони купили ділянку з майже зруйнованим будинком і, замість того, щоб його зносити, вирішили повернути оселі життя.

До найближчого міста – двадцять кілометрів: саме така відстань відділяє від міста сільську хату, яку жінка придбала лише за 800 доларів. Утім, у цій вигідній покупці були свої підводні камені. Жінка веде TikTok, де ділиться досвідом облаштування житла, проте не всім глядачам до душі її підходи.

Також користувачка TikTok з ніком @rebella.somnium переїхала до будинку в селі і власноруч робить там ремонт. Мама двох дітей постійно показує підписникам, як просувається перетворення оселі.