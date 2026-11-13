"Мы влипли": беженцы купили дом в Карпатах за $10 тысяч, а потом узнали правду

Переселенцы купили старый деревянный дом на уединённом хуторе в Карпатах и с тех пор уже пять лет занимаются его восстановлением. Низкая цена обернулась масштабным строительством, которое ещё не завершено.

Дом обошелся семье в $10 тысяч. Владельцы говорят, что тогда это был "обычный старый деревянный дом", и они даже не подозревали о реальном объеме работ. Фокус обратил внимание на их историю.

Масштаб проблем выяснился уже в ходе работы.

"Когда приступили к ремонту, то поняли, что влипли", – рассказывают хозяева. По их словам, нижние балки полностью сгнили, поэтому дом пришлось поднимать на домкратах, чтобы их заменить.

Крыша, достройка и новые квадратные метры

Дело не ограничилось заменой несущих элементов и фундамента. Супруги полностью перестроили крышу, увеличили жилую площадь и возвели большую пристройку. "Мы пережили масштабное строительство", – отмечают они.

Масштаб проблем выяснился уже в ходе Фото: Instagram

За пять лет ежедневной работы удалось выполнить лишь часть запланированного.

"Сегодня, спустя пять лет, наш дом готов лишь наполовину. Но когда мы смотрим на старые фотографии, сами не верим, какие поразительные изменения произошли. Мы спасли этот старый дом и вдохнули в него новую жизнь", – подводят итог хозяева.

За пять лет ежедневной работы удалось завершить лишь часть запланированного Фото: Instagram

Историю восстановления дома и этапы ремонта они публикуют в социальных сетях. Хозяева приглашают пользователей посмотреть, что уже удалось сделать, и подписаться на дальнейшие обновления.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Женщина по имени Елена рассказала о своем переезде из города в деревню. Вместе с мужем они купили участок с почти разрушенным домом и, вместо того чтобы сносить его, решили вернуть дому жизнь.

До ближайшего города – двадцать километров: именно такое расстояние отделяет от города сельский дом, который женщина приобрела всего за 800 долларов. Впрочем, у этой выгодной покупки были свои подводные камни. Женщина ведет TikTok, где делится опытом обустройства жилья, однако не всем зрителям по душе ее подходы.

Кроме того, пользовательница TikTok с ником @rebella.somnium переехала в дом в деревне и собственноручно делает там ремонт. Мама двоих детей постоянно показывает подписчикам, как продвигается преобразование дома.