"Такого вы еще не видели": риэлтор показала самую ужасную квартиру за всю свою карьеру (фото)

Украинская инвесторка и блогерша приобрела в Днепре трёхкомнатную квартиру в крайне запущенном состоянии, чтобы отремонтировать её и перепродать.

Женщина опубликовала в сети видео с обзором жилья в TikTok (@yulyasarvazyan): три комнаты завалены ненужными вещами, а в санузлах нет сантехники. Для автора это уже шестой проект такого рода в городе. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

Флиппинг – это покупка недвижимости с целью ремонта и последующей перепродажи. По словам блогерши, она не новичок в этой сфере.

Вид из окна квартиры Фото: TikTok

Она в шутку прозвала квартиру так из-за ее вида: попав внутрь, она оказалась в помещении, где комнаты были доверху завалены хламом.

"Такой квартиры вы еще не видели, я купила ее под ремонт и для перепродажи. Для меня это не впервые, это уже не первый проект в Днепре, который я покупаю. Это уже шестая квартира, и я сделаю из нее такую красоту, что вы будете просто в шоке", – рассказала автор видео.

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Хлам вместо мебели

Весь старый хлам придется выносить и вывозить; для этого инвестор планирует нанять бригаду демонтажников. Судя по состоянию дома, она предположила, что у бывших жильцов могли быть психологические расстройства.

"Нам придется все это вынести, выбросить, нанять команду. Просто посмотрите, что здесь: здесь явно жили люди с психическими расстройствами. Я ничего не комментировала, пока снимала эти видео, потому что там еще был владелец, и мне не хотелось его обидеть", – призналась она.

Обзор старой квартиры в Днепре Фото: TikTok Обзор старой квартиры в Днепре Фото: TikTok

Кухня больше похожа на кладовую со старыми вещами, чем на место для приготовления еды. Блогерша не уверена, пользовались ли ею вообще.

"Это кухня. Я не знаю, готовили ли на ней или нет – это ваши догадки. Но это просто кладовая с ненужными вещами", – отметила она.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

В квартире также обнаружили множество икон и крестов. В туалете и ванной комнате нет ни унитаза, ни ванны, ни раковин.

Балкон недоступен

Одна из комнат настолько завалена, что до балкона не пробраться. В гостиную еще можно пройти, но остальная часть помещения практически недоступна.

"А одна комната полностью завалена вещами. По залу еще более-менее можно пройти, а эта комната полностью завалена, и к балкону нет никакого прохода. Просто нет", – описала состояние объекта автор.

В квартире много хлама и вещей Фото: TikTok

В конце ролика она спросила подписчиков, что они думают об этой квартире, и призвала не пропустить видео с результатом ремонта.

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