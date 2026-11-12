"Такого ви ще не бачили": рієлторка показала найгіршу квартиру в своїй кар'єрі (фото)

Українська інвесторка й блогерка придбала у Дніпрі трикімнатну квартиру в украй занедбаному стані, щоб відремонтувати її та перепродати.

Відео з оглядом житла жінка опублікувала в мережі в TikTok (@yulyasarvazyan): три кімнати завалені непотрібними речами, а в санвузлах немає сантехніки. Для авторки це вже шостий проєкт такого типу в місті. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Фліпінг – це купівля нерухомості для реновації й подальшого перепродажу. За словами блогерки, у цій практиці вона не новачок.

Вид з вікна у квартирі Фото: TikTok

Квартиру вона жартома охрестила за її вигляд: усередину потрапила в приміщення, де кімнати вщент забиті мотлохом.

"Такої квартири ви ще не бачили, я її купила під ремонт та під фліпінг. Це для мене не вперше, це вже не перший проєкт у Дніпрі, який я купую. Це вже шоста квартира, і я зроблю з неї таку ляльку, що ви будете просто в шоці", – розповіла авторка відео.

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Мотлох замість меблів

Увесь старий непотріб доведеться виносити та вивозити, для цього інвесторка планує найняти бригаду демонтажників. Судячи зі стану оселі, вона припустила, що колишні мешканці могли мати психологічні розлади.

"Це все нам доведеться винести, викинути, наймати команду. Просто подивіться, що тут: тут жили люди явно з порушеннями психіки. Я нічого не коментувала, поки знімала ці відео, бо там ще був власник, і мені не хотілося його образити", – зізналася вона.

Огляд старої квартири у Дніпрі Фото: TikTok Огляд старої квартири у Дніпрі Фото: TikTok

Кухня більше схожа на склад старих речей, ніж на місце для приготування їжі. Блогерка не впевнена, чи користувалися нею взагалі.

"Це кухня. Я не знаю, готували на ній чи ні, ваші припущення. Але це просто склад непотрібних речей", – зауважила вона.

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У помешканні також виявили багато ікон і хрестів. У вбиральні та ванній кімнаті немає ні унітаза, ні ванни, ні раковин.

Балкон недоступний

Одну з кімнат захаращено настільки, що до балкона не пробратися. Вітальню ще можна пройти, але решта простору практично недоступна.

"А одна кімната повністю закидана речами. Зал ще більш-менш можна пройти, а ця кімната повністю завалена, і до балкона немає жодного проходу. Просто немає", – описала стан об'єкта авторка.

У квартирі багато непотребу та речей Фото: TikTok

Наприкінці ролика вона запитала в підписників, що ті думають про квартиру, і закликала не пропустити відео з результатом ремонту.

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