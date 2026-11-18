У Вінниці по вулиці Брацлавській можна орендувати невелику квартиру лише за сім тисяч гривень. Однак житло має кілька цікавих особливостей: ванна розміщена на кухні, а у спальні стоїть пральна машинка.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці у TikTok. У коментарях під роликом люди висміяли квартиру і пожартували про туалет, який, на щастя, розташований окремо. Детальніше — розповість Фокус.

Як виглядає квартира за 7 тисяч гривень

Дівчина поділилась відео і показала квартиру у Вінниці, яку можна орендувати лише за сім тисяч гривень на місяць. У кадрі видно, що на кухні власники розмістили ванну. Там підключена вода і все працює.

Цікаво: якщо приходять гості або ви захочете просто поїсти, то ванну легко перетворити на стіл.

"Я не знаю, хто створював цю квартиру, але я була шокована, коли це побачила", — зазначила авторка ролику.

Вона наголосила, що квартира здається від власника без комісії. Вона розташована по вулиці Брацлавській. До речі, господар житла не проти тварин.

Видео дня

Також дівчина показала, що туалет у квартирі знаходиться в окремій кімнаті, а спальна кімната невелика, але має вихід на балкон. Втім, як помітно, у спальні стоїть пральна машинка. Українців це збентежило і вони поцікавились, куди зливається вода під час прання.

"Кому актуально – пишіть. Квартира вільна", — додала авторка відео.

У коментарях посміялись із ванни на кухні та оцінили пральну машинку у спальні. Дехто зазначив, що власники квартири мають цікаву фантазію.

"Тю, нащо те ліжко? Покласти матрац на ту ванну-стіл і вуаля, ліжко готове";

"А пральна кімната у спальні значить нормально? Куди вона зливає?";

"Машинка в кімнаті, значить, не бентежить";

"Різні квартири бачила, але таке вперше бачу. Людина до всього звикає";

"Добре, що туалет не на кухні";

"Ванна на кухні, пралка в спальні, прям дизайнерський політ фантазії".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, український відомий блогер Міша Лебіга придбав хату в селі минулого року і задумав зробити там модульний будинок.