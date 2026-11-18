У Вінниці здають квартиру з ванною на кухні і пралкою у спальні: "Вперше бачу" (відео)
У Вінниці по вулиці Брацлавській можна орендувати невелику квартиру лише за сім тисяч гривень. Однак житло має кілька цікавих особливостей: ванна розміщена на кухні, а у спальні стоїть пральна машинка.
Відповідне відео оприлюднили на сторінці у TikTok. У коментарях під роликом люди висміяли квартиру і пожартували про туалет, який, на щастя, розташований окремо. Детальніше — розповість Фокус.
Як виглядає квартира за 7 тисяч гривень
Дівчина поділилась відео і показала квартиру у Вінниці, яку можна орендувати лише за сім тисяч гривень на місяць. У кадрі видно, що на кухні власники розмістили ванну. Там підключена вода і все працює.
Цікаво: якщо приходять гості або ви захочете просто поїсти, то ванну легко перетворити на стіл.
"Я не знаю, хто створював цю квартиру, але я була шокована, коли це побачила", — зазначила авторка ролику.
Вона наголосила, що квартира здається від власника без комісії. Вона розташована по вулиці Брацлавській. До речі, господар житла не проти тварин.
Також дівчина показала, що туалет у квартирі знаходиться в окремій кімнаті, а спальна кімната невелика, але має вихід на балкон. Втім, як помітно, у спальні стоїть пральна машинка. Українців це збентежило і вони поцікавились, куди зливається вода під час прання.
"Кому актуально – пишіть. Квартира вільна", — додала авторка відео.
У коментарях посміялись із ванни на кухні та оцінили пральну машинку у спальні. Дехто зазначив, що власники квартири мають цікаву фантазію.
- "Тю, нащо те ліжко? Покласти матрац на ту ванну-стіл і вуаля, ліжко готове";
- "А пральна кімната у спальні значить нормально? Куди вона зливає?";
- "Машинка в кімнаті, значить, не бентежить";
- "Різні квартири бачила, але таке вперше бачу. Людина до всього звикає";
- "Добре, що туалет не на кухні";
- "Ванна на кухні, пралка в спальні, прям дизайнерський політ фантазії".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська інвесторка й блогерка придбала у Дніпрі трикімнатну квартиру в украй занедбаному стані, щоб відремонтувати її та перепродати.
- Біженці з лівобережжя Херсонщини Надія та Андрій придбали будинок у селі в Одеській області. Він коштував лише 1 700 доларів. Наразі родина все розпочала з нуля і робить ремонт в оселі.
Крім того, український відомий блогер Міша Лебіга придбав хату в селі минулого року і задумав зробити там модульний будинок.